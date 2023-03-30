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Экономика

FT: Ирландия обогнала Люксембург по объемам активов европейских биржевых инвестфондов

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Доля Ирландии в объеме активов европейских биржевых инвестиционных фондов (ETF) достигла 67% (939 млрд евро), сообщила газета Financial Times со ссылкой на рейтинговое агентство Morningstar.

Второе место по объему активов ETF занял Люксембург с долей в 20% (276 млрд евро). В материале отмечается, что с конца 2018 года до конца января 2023 г. активы под управлением Ирландии выросли на 159%, а активы Люксембурга всего на 79%. По словам руководителя отдела развития бизнеса консалтинговой фирмы Blackwater Search & Advisory Андреа Мюррей, этот разрыв будет увеличиваться.

По ее мнению, это связано с благоприятным налоговым климатом для американских ETF: в Ирландии ставка для них составляет только 15%, а в Люксембурге – 30%. Помимо этого, Дублин «становится домом» для специалистов в сфере ETF, а это может лишь увеличить «господство Ирландии».

В середине февраля министр юстиции Ирландии Саймон Харрис сообщил, что страна закроет визовую программу для иностранных инвесторов. Министр рассказал, что власти республики приняли такое решение после исследования Еврокомиссии, согласно которому чаще всего инвестиционной программой пользовались граждане Китая.

По словам Харриса, «золотая виза» смогла привлечь в страну более 1,25 млрд евро инвестиций, но сейчас власти страны вынуждены задуматься, нужна ли такая программа для ее «использования в экономических, культурных и социальных целях». Она перестала действовать 15 февраля.

Ранее по теме: Ирландия закроет визовую программу для иностранных инвесторов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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