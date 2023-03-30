FT: Ирландия обогнала Люксембург по объемам активов европейских биржевых инвестфондов

По ее мнению, это связано с благоприятным налоговым климатом для американских ETF: в Ирландии ставка для них составляет только 15%, а в Люксембурге – 30%. Помимо этого, Дублин «становится домом» для специалистов в сфере ETF, а это может лишь увеличить «господство Ирландии».