Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке
Необходимо увеличить долю отечественных лекарств и укрепить независимость от зарубежных фармацевтических поставщиков. Такую задачу президент России Владимир Путин поставил во время церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске, передает пресс-служба Кремля.
«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают порой для нас немало трудностей», – сказал он.
По словам Путина, чтобы добиться этого, необходимо модернизировать оборудование, строить новые производства, а также «наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров» и улучшать подготовку провизоров, фармацевтов и технологов.
Президент сегодня принял участие в открытии новых фармацевтических производств в трех городах – завода компании «Биохимик» в Саранске, «Отисифарм Про» в Калининграде и второй очереди завода «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что такие производства, как те, которые открываются сегодня, приносят экономике «ощутимую пользу» и создают новые рабочие места.
Путин добавил, что государство будет и дальше поддерживать фарминдустрию. По словам Путина, в этом году государство предоставит инвестиционные кредиты по льготной ставке на «создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производству лекарств по полному циклу». Путин также отметил, что российская фарминдустрия показывает устойчивую позитивную динамику, и выразил уверенность, что эта отрасль продолжит развиваться.