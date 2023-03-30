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Экономика

Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке

Ведомости

Необходимо увеличить долю отечественных лекарств и укрепить независимость от зарубежных фармацевтических поставщиков. Такую задачу президент России Владимир Путин поставил во время церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске, передает пресс-служба Кремля.

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают порой для нас немало трудностей», – сказал он. 

По словам Путина, чтобы добиться этого, необходимо модернизировать оборудование, строить новые производства, а также «наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров» и улучшать подготовку провизоров, фармацевтов и технологов. 

Президент сегодня принял участие в открытии новых фармацевтических производств в трех городах – завода компании «Биохимик» в Саранске, «Отисифарм Про» в Калининграде и второй очереди завода «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что такие производства, как те, которые открываются сегодня, приносят экономике «ощутимую пользу» и создают новые рабочие места.

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Путин добавил, что государство будет и дальше поддерживать фарминдустрию. По словам Путина, в этом году государство предоставит инвестиционные кредиты по льготной ставке на «создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производству лекарств по полному циклу». Путин также отметил, что российская фарминдустрия показывает устойчивую позитивную динамику, и выразил уверенность, что эта отрасль продолжит развиваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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