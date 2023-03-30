Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке

Путин добавил, что государство будет и дальше поддерживать фарминдустрию. По словам Путина, в этом году государство предоставит инвестиционные кредиты по льготной ставке на «создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производству лекарств по полному циклу». Путин также отметил, что российская фарминдустрия показывает устойчивую позитивную динамику, и выразил уверенность, что эта отрасль продолжит развиваться.