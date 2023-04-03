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Экономика

Кремль: решение снизить добычу нефти принято в интересах мировой энергетики

Ведомости

Решение ряда стран альянса ОПЕК+ снизить нефтедобычу до конца года принято в интересах мировой энергетики, а недовольство некоторых стран в связи с этим является «их личным делом». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2 апреля 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о решении добровольно сократить добычу нефти с мая и до конца года. Россия (начавшая сокращение еще с марта) и Саудовская Аравия сокращают добычу на 500 000 б/с каждая. Также добычу снижают Казахстан, Оман, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир и Габон. Общее сокращение добычи, как подсчитал «Интерфакс», составит порядка 1,657 млн б/с.

На сегодняшнем конференц-колле Пескова спросили, как Кремль относится к недовольству США по поводу решения стран ОПЕК+.

«В данном случае важна позиция и ОПЕК, и ОПЕК+. И в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть и нефтепродукты. Вот на это надо ориентироваться. А довольны или недовольны этим другие страны, наверно, это их личное дело», – ответил он.

На вопрос, координирует ли РФ свои действия со странами ОПЕК+ и проводила ли какие-либо консультации до принятия решения, Песков заявил, что Москва на постоянной основе контактирует с целым рядом государств ОПЕК+, но «не более того».

Ранее по теме: Новак заявил о продлении в России сокращения добычи нефти до конца года

«В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынков», – подчеркнул Песков.

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия с марта добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 баррелей в сутки (без учета конденсата). Вице-премьер пояснил, что сокращение будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях санкций, дальнейшие решения по объемам добычи будут зависеть от ситуации на рынке.

2 апреля Новак заявил о продлении сокращения добычи до конца 2023 г. По его словам, это решение о сокращении добычи связано с продолжающимся банковским кризисом в США и Европе, глобальной экономической неопределенностью, а также «непредсказуемыми и недальновидными» решениями в энергетической политике.

Ранее по теме: Нефть Brent торгуется выше $83 за баррель на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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