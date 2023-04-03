Кремль: решение снизить добычу нефти принято в интересах мировой энергетики

«В данном случае важна позиция и ОПЕК, и ОПЕК+. И в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть и нефтепродукты. Вот на это надо ориентироваться. А довольны или недовольны этим другие страны, наверно, это их личное дело», – ответил он.