Нефть Brent торгуется выше $83 за баррель на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу

При этом за последние несколько дней котировки немного снизились: 2 апреля стоимость барреля Brent на бирже достигала $86,2. Однако позитивный эффект от решения ОПЕК+ все еще не исчерпан, котировки находятся значительно выше мартовских минимумов, когда фьючерсы на нефть данной марки торговалась почти по $70 за баррель.