Газета
Экономика

Нефть Brent торгуется выше $83 за баррель на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу

Ведомости

Нефть марки Brent торгуется выше отметки в $83 за баррель, поддержку котировкам оказало решение стран – участниц соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Согласно данным торгов на Межконтинентальной бирже ICE, Brent по состоянию на 8:44 мск торгуется на уровне $83,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI торговались на уровне $79,1 за баррель.

При этом за последние несколько дней котировки немного снизились: 2 апреля стоимость барреля Brent на бирже достигала $86,2. Однако позитивный эффект от решения ОПЕК+ все еще не исчерпан, котировки находятся значительно выше мартовских минимумов, когда фьючерсы на нефть данной марки торговалась почти по $70 за баррель.

2 апреля 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о решении добровольно сократить добычу нефти с мая и до конца года. Как подсчитал «Интерфакс», общее сокращение добычи составит порядка 1,657 млн баррелей в сутки, Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу на 500 000 б/с каждая. Также добычу снижают Казахстан, Оман, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир и Габон.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что решение связано с продолжающимся банковским кризисом в США и Европе, глобальной экономической неопределенностью, а также «непредсказуемыми и недальновидными» решениями в энергетической политике.

10 февраля Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 баррелей в сутки (без учета конденсата). Вице-премьер пояснил, что сокращение будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях санкций, дальнейшие решения по объемам добычи будут зависеть от ситуации на рынке. В итоге ограничение продлили до конца 2023 г.

Ранее по теме: Новак заявил о продлении в России сокращения добычи нефти до конца года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных