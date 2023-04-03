Нефть Brent торгуется выше $83 за баррель на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу
Нефть марки Brent торгуется выше отметки в $83 за баррель, поддержку котировкам оказало решение стран – участниц соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Согласно данным торгов на Межконтинентальной бирже ICE, Brent по состоянию на 8:44 мск торгуется на уровне $83,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI торговались на уровне $79,1 за баррель.
При этом за последние несколько дней котировки немного снизились: 2 апреля стоимость барреля Brent на бирже достигала $86,2. Однако позитивный эффект от решения ОПЕК+ все еще не исчерпан, котировки находятся значительно выше мартовских минимумов, когда фьючерсы на нефть данной марки торговалась почти по $70 за баррель.
2 апреля 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о решении добровольно сократить добычу нефти с мая и до конца года. Как подсчитал «Интерфакс», общее сокращение добычи составит порядка 1,657 млн баррелей в сутки, Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу на 500 000 б/с каждая. Также добычу снижают Казахстан, Оман, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир и Габон.
Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что решение связано с продолжающимся банковским кризисом в США и Европе, глобальной экономической неопределенностью, а также «непредсказуемыми и недальновидными» решениями в энергетической политике.
10 февраля Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 баррелей в сутки (без учета конденсата). Вице-премьер пояснил, что сокращение будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях санкций, дальнейшие решения по объемам добычи будут зависеть от ситуации на рынке. В итоге ограничение продлили до конца 2023 г.