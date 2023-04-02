Новак заявил о продлении в России сокращения добычи нефти до конца года

По данным правительства, добыча нефти в России в 2022 г. выросла на 2% к уровню предшествующего года до 535,2 млн т (10,7 млн барр./сутки), сообщал в феврале Новак. Но, по оценкам ОПЕК, в 2022 г. добыча нефти в России составляла 11,03 млн барр./сутки. Таким образом, по итогам 2023 г. организация ожидает сокращения этого показателя на 7%. В февральском прогнозе ОПЕК оценивала снижение российской добычи в этом году в 8%.