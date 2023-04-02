Новак заявил о продлении в России сокращения добычи нефти до конца года
Россия реализует добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки до конца 2023 г., заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее власти решили продлить снижение нефтедобычи в стране до конца июня.
«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 000 баррелей в сутки до конца 2023 г. от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», – говорится в заявлении Новака, которое опубликовано на сайте правительства.
По словам вице-премьера, мировой рынок нефти сейчас переживает период высокой волатильности и непредсказуемости. Это связано с продолжающимся банковским кризисом в США и Европе, глобальной экономической неопределенностью, а также «непредсказуемыми и недальновидными» решениями в энергетической политике, заявил Новак. «При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности», – отметил он.
Ранее в марте российские власти решили продлить добровольное сокращение добычи нефти в стране на 500 000 барр./сутки по июнь 2023 г. 21 марта Новак сообщил, что Россия близка к выходу на целевой уровень сокращения добычи и достигнет его «в ближайшие дни». Вице-премьер также отметил, что сегодня мировой нефтяной рынок находится «под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов», создающих волатильность и неопределенность.
Как писали ранее «Ведомости», Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России в 2023 г. на 150 000 барр./сутки до 10,28 млн барр./сутки. Прогноз добычи на I квартал увеличен еще более существенно – на 620 000 барр./сутки до 10,9 млн барр./сутки. Но картель ожидает резкого спада добычи нефти в России во II квартале до 10 млн барр./сутки. В III квартале добыча, по оценке ОПЕК, восстановится до 10,1 млн барр./сутки, в IV квартале – до 10,15 млн барр./сутки.
По данным правительства, добыча нефти в России в 2022 г. выросла на 2% к уровню предшествующего года до 535,2 млн т (10,7 млн барр./сутки), сообщал в феврале Новак. Но, по оценкам ОПЕК, в 2022 г. добыча нефти в России составляла 11,03 млн барр./сутки. Таким образом, по итогам 2023 г. организация ожидает сокращения этого показателя на 7%. В февральском прогнозе ОПЕК оценивала снижение российской добычи в этом году в 8%.