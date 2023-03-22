Россия продляет сокращение добычи нефти

Россия продляет сокращение добычи нефтиАналитики ожидают сокращения дисконта Urals к концу года
Российские власти решили продлить добровольное сокращение добычи нефти в стране на 500 000 барр./сутки по июнь 2023 г. Об этом 21 марта сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия близка к выходу на целевой уровень сокращения добычи и достигнет его «в ближайшие дни».
Вице-премьер также отметил, что сегодня мировой нефтяной рынок находится «под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов», создающих волатильность и неопределенность. «Эти факторы включают недальновидную энергетическую повестку западных стран, направленную на лишение традиционных секторов энергетики инвестиций, введение незаконных ограничений на свободное передвижение энергетических товаров и введение эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов», – добавил Новак.