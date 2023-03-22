Россия продляет сокращение добычи нефти

Российские власти решили продлить добровольное сокращение добычи нефти в стране на 500 000 барр./сутки по июнь 2023 г. Об этом 21 марта сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия близка к выходу на целевой уровень сокращения добычи и достигнет его «в ближайшие дни».