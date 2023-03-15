Минэнерго ожидает снижения нефтедобычи в России в этом году
Уровень добычи нефти в России в этом году несколько снизится, в том числе, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в Госдуме.
«На 2023 г. по нефти ожидаем, что уровень будет несколько ниже, в том числе в связи с добровольным снижением добычи», – приводит его слова ТАСС.
Добыча газа в стране продолжит снижение, добавил министр, на фоне отказа от него европейского рынка и переориентации энергопотоков.
10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Источники «Ведомостей» отмечали тогда, что сокращение добычи приведет к снижению объемов переработки на НПЗ и снижению экспорта нефтепродуктов, а экспорт нефти существенно не упадет.
Как писали ранее «Ведомости», Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России в 2023 г. на 150 000 барр./сутки до 10,28 млн барр./сутки. Прогноз добычи на I квартал увеличен еще более существенно – на 620 000 барр./сутки до 10,9 млн барр./сутки. Но картель ожидает резкого спада добычи нефти в России во II квартале до 10 млн барр./сутки. В III квартале добыча, по оценке ОПЕК, восстановится до 10,1 млн барр./сутки, в IV квартале – до 10,15 млн барр./сутки.
По данным правительства, добыча нефти в России в 2022 г. выросла на 2% к уровню предшествующего года до 535,2 млн т (10,7 млн барр./сутки), сообщал в феврале Новак. Но, по оценкам ОПЕК, в 2022 г. добыча нефти в России составляла 11,03 млн барр./сутки. Таким образом, по итогам 2023 г. организация ожидает сокращения этого показателя на 7%. В февральском прогнозе ОПЕК оценивала снижение российской добычи в этом году в 8%.