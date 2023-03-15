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Бизнес

Минэнерго ожидает снижения нефтедобычи в России в этом году

Ведомости

Уровень добычи нефти в России в этом году несколько снизится, в том числе, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в Госдуме.

«На 2023 г. по нефти ожидаем, что уровень будет несколько ниже, в том числе в связи с добровольным снижением добычи», – приводит его слова ТАСС.

Добыча газа в стране продолжит снижение, добавил министр, на фоне отказа от него европейского рынка и переориентации энергопотоков.

10 февраля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 000 барр./сутки. Источники «Ведомостей» отмечали тогда, что сокращение добычи приведет к снижению объемов переработки на НПЗ и снижению экспорта нефтепродуктов, а экспорт нефти существенно не упадет.

Как писали ранее «Ведомости», Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России в 2023 г. на 150 000 барр./сутки до 10,28 млн барр./сутки. Прогноз добычи на I квартал увеличен еще более существенно – на 620 000 барр./сутки до 10,9 млн барр./сутки. Но картель ожидает резкого спада добычи нефти в России во II квартале до 10 млн барр./сутки. В III квартале добыча, по оценке ОПЕК, восстановится до 10,1 млн барр./сутки, в IV квартале – до 10,15 млн барр./сутки.

По данным правительства, добыча нефти в России в 2022 г. выросла на 2% к уровню предшествующего года до 535,2 млн т (10,7 млн барр./сутки), сообщал в феврале Новак. Но, по оценкам ОПЕК, в 2022 г. добыча нефти в России составляла 11,03 млн барр./сутки. Таким образом, по итогам 2023 г. организация ожидает сокращения этого показателя на 7%. В февральском прогнозе ОПЕК оценивала снижение российской добычи в этом году в 8%.

Ранее по теме: ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти в России в 2023 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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