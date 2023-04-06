Число получателей маткапитала сократилось в 2022 году на 13,4%

С 2022 г. после принятия Госдумой поправок сертификат на материнский капитал могут также получить мужчины, которые в одиночку воспитывают детей от умерших матерей, которые не имели российского гражданства. Но дети в таком случае должны быть гражданами России. С 1 февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. Размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% в 2023 г. и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго –775 600 руб.