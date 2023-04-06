Число получателей маткапитала сократилось в 2022 году на 13,4%
Пенсионный фонд России (ПФР) в 2022 г. выдал почти 912 000 сертификатов на получение материнского капитала, число семей с детьми, получивших эту меру господдержки, снизилось на 13,4% по сравнению с 2021 г. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета ПФР за прошлый год.
«Число семей с детьми, получивших сертификат, по сравнению с 2021 г. уменьшилось на 141 520 (на 13,4 %). Всего за 2022 г. ПФР было выдано 911 900 государственных сертификатов на получение материнского (семейного) капитала», – говорится в отчете.
При этом 53% от всех сертификатов были выданы семьям с одним ребенком. Количество обращений за распоряжением средствами маткапитала выросло на 124 400 (8,4%). Число обращений за использованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий уменьшилось на 71 040 (7,8%), а количество получателей ежемесячной выплаты за счет маткапитала – увеличилось на 9400 (3%).
Материнский капитал – государственная программа поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. На нее могут претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей с 1 января 2007 г., женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 г., мужчины, если они единственные усыновители второго, третьего и последующих детей по решению суда с 1 января 2007 г., и др.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в прошлом году средствами маткапитала распорядились 1,3 млн российских семей. По его словам, программа доказала свою эффективность и востребованность. Чаще всего граждане тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, отметил глава правительства.
С 2022 г. после принятия Госдумой поправок сертификат на материнский капитал могут также получить мужчины, которые в одиночку воспитывают детей от умерших матерей, которые не имели российского гражданства. Но дети в таком случае должны быть гражданами России. С 1 февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. Размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% в 2023 г. и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго –775 600 руб.