К 2025 году товарооборот между Россией и Вьетнамом может достигнуть $10 млрд
Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2025 г. должен достигнуть $10 млрд. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Вьетнам – наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом – один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в $10 млрд США товарооборота к 2025 г.», – сказал он. Его слова приводит аппарат вице-премьера.
Уточняется, что во время заседания Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленности, энергетики, науки и образования, а также предложения по туризму, фармацевтике, искусственному интеллекту и другим областям, в которых у России и Вьетнама есть совместные проекты.
В частности, Чернышенко предложил открыть Национальные туристические офисы в двух странах. «Этот шаг позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках», – добавил он. Также Чернышенко пригласил вьетнамские команды к участию в международном фиджитал-турнире, который пройдет в 2024 г. в Казани.
По итогу заседания были подписаны соглашения о научном сотрудничестве РАН и Вьетнамской академии наук и технологий и о создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое.