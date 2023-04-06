Газета
Экономика

К 2025 году товарооборот между Россией и Вьетнамом может достигнуть $10 млрд

Ведомости

Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2025 г. должен достигнуть $10 млрд. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Вьетнам – наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом – один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в $10 млрд США товарооборота к 2025 г.», – сказал он. Его слова приводит аппарат вице-премьера.

Уточняется, что во время заседания Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленности, энергетики, науки и образования, а также предложения по туризму, фармацевтике, искусственному интеллекту и другим областям, в которых у России и Вьетнама есть совместные проекты.

В частности, Чернышенко предложил открыть Национальные туристические офисы в двух странах. «Этот шаг позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках», – добавил он. Также Чернышенко пригласил вьетнамские команды к участию в международном фиджитал-турнире, который пройдет в 2024 г. в Казани.

Ранее по теме: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл с двухдневным визитом во Вьетнам

По итогу заседания были подписаны соглашения о научном сотрудничестве РАН и Вьетнамской академии наук и технологий и о создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных