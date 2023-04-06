К 2025 году товарооборот между Россией и Вьетнамом может достигнуть $10 млрд

В частности, Чернышенко предложил открыть Национальные туристические офисы в двух странах. «Этот шаг позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках», – добавил он. Также Чернышенко пригласил вьетнамские команды к участию в международном фиджитал-турнире, который пройдет в 2024 г. в Казани.