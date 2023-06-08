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Экономика

Экономика еврозоны официально вошла в рецессию

Ведомости

Экономика еврозоны в первом квартале 2023 г. сократилась на 0,1%, следует из данных Евростата. В Еврокомиссии (ЕК) подтвердили начало рецессии, об этом заявила ее представитель Верле Нютс.

Снижение коллективного ВВП в еврозоне идет второй квартал подряд. Аналогичная динамика была зафиксирована в четвертом квартале 2022 г. «Однако текущие данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро», – уточнила Нютс (цитата по ТАСС).

Bloomberg отмечает, что это стало первой полугодовой рецессии после пандемии коронавируса. Эксперты агентства ожидают возобновления роста со второго квартала. Слабость еврозоны в первом квартале была вызвана падением государственных расходов и расходов домашних хозяйств.

По прогнозу ЕК, ВВП еврозоны в 2023 г. увеличится на 1,1%. В 2024 г. власти ожидают роста на 1,6%. Агентство отмечает, что есть признаки ускорения инфляции: рост цен в три раза превышает целевой показатель в 2%.

В середине мая в ЕК сообщили о значительном увеличении рисков для экономики ЕС. Первый и ключевой риск – это рост базовой инфляции, второй – развитие банковского кризиса, а третий – новый виток ценового ралли на энергетических рынках. Несмотря на то, что за последние месяцы цены на энергоресурсы снижались, а заполненность европейских газохранилищ составляла 61% на начало мая, будущая динамика цен на энергетическую продукцию остается непредсказуемой, считают аналитики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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