Экономика еврозоны официально вошла в рецессию

В середине мая в ЕК сообщили о значительном увеличении рисков для экономики ЕС. Первый и ключевой риск – это рост базовой инфляции, второй – развитие банковского кризиса, а третий – новый виток ценового ралли на энергетических рынках. Несмотря на то, что за последние месяцы цены на энергоресурсы снижались, а заполненность европейских газохранилищ составляла 61% на начало мая, будущая динамика цен на энергетическую продукцию остается непредсказуемой, считают аналитики.