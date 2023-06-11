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Безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле

Ведомости

Безвизовые туристические поездки между Китаем и Россией могут возобновиться в июле 2023 г. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на российском туристическом форуме «Путешествуй!».

«Рассчитываем, что мы ими обменяемся и с Китаем запустим [туристические поездки] в июле», – прокомментировал Решетников (цитата по ТАСС).

От китайской стороны Минэкономразвития ожидает перечень уполномоченных туроператоров. МИД России, в свою очередь, свои перечни направил в Китай.

По словам Решетникова, Россия также нацелена на возобновление безвизовых туристических поездок с Ираном. Иранская сторона уже отправила официальный список туроператоров России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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