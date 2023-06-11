Безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле
Безвизовые туристические поездки между Китаем и Россией могут возобновиться в июле 2023 г. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на российском туристическом форуме «Путешествуй!».
«Рассчитываем, что мы ими обменяемся и с Китаем запустим [туристические поездки] в июле», – прокомментировал Решетников (цитата по ТАСС).
От китайской стороны Минэкономразвития ожидает перечень уполномоченных туроператоров. МИД России, в свою очередь, свои перечни направил в Китай.
По словам Решетникова, Россия также нацелена на возобновление безвизовых туристических поездок с Ираном. Иранская сторона уже отправила официальный список туроператоров России.
C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам, а генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге сообщило 4 апреля о грядущем открытии визовых центров.