Правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что часть прибыли будет направлена в бюджет. Есть договоренность, что в этом году, если компании заплатят соответствующий налог, то он будет равняться 5%, уточнил он. «Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов <…> По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей», – пояснил министр (цитата по «РИА Новости»).