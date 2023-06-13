Правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль
Правительство РФ одобрило законопроект, который предусматривает налог на сверхприбыль для крупных компаний (так называемый windfall tax). Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, уточнили в министерстве.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что часть прибыли будет направлена в бюджет. Есть договоренность, что в этом году, если компании заплатят соответствующий налог, то он будет равняться 5%, уточнил он. «Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов <…> По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей», – пояснил министр (цитата по «РИА Новости»).
Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%.
В Минфине напомнили, что налог не затронет компании, которые были созданы после 2020 г., и те, у которых средняя доналоговая прибыль за предыдущие два года не превышает 1 млрд руб. Также нововведения не распространяются на плательщиков единого сельскохозяйственного налога и компании из нефтегазового сектора и добычи угля.
Ранее зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу. По его словам, предприниматели предпочли разовый взнос в бюджет повышению налогов. В то же время Белоусов усомнился, что предприниматели захотят повторно заплатить windfall tax в следующем году, поскольку «в этом году доходы бизнеса очень сильно припали» относительно динамики прошлого года. Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб.