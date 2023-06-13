Газета
Бизнес

Белоусов: идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу

Ведомости

Идея налога на сверхприбыль (так называемого windfall tax) прошлых лет принадлежит бизнесу, а не властям. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога, про 300 млрд руб., принадлежит бизнесу, а не государству <…>. Они же [бизнесмены] умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета», – сказал Белоусов.

По его словам, предприниматели предпочли разовый взнос в бюджет повышению налогов. В то же время Белоусов усомнился, что предприниматели захотят повторно заплатить windfall tax в следующем году, поскольку «в этом году доходы бизнеса очень сильно припали» относительно динамики прошлого года.

Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет «противоречащим Конституции»

Правкомиссия одобрила законопроект, освободив от сбора сельхозпроизводителей с льготами

Первый вице-премьер считает, что отношения государства и бизнеса должны выстраиваться по модели партнерства. По его мнению, равенства государства и бизнеса быть не может, однако власти и предприниматели могут стать «старшим партнером и младшим партнером». Белоусов отметил, что такая модель стала складываться в России с 2022 г., с начала пандемии.

Законопроект о налоге на сверхприбыль был внесен правительством в Госдуму 7 июня. Согласно инициативе, налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных