Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет «противоречащим Конституции»

130 предприятий

подпадают под уплату windfall tax, говорил ранее «Ведомостям» президент «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, многие компании вводили новые заводы в эксплуатацию в 2018–2019 гг., поэтому для них выплата может стать налогом на модернизацию. В этот период запускалось много новых технологичных производств в сфере химии, пищевой промышленности, машиностроения. Для них базисная прибыль будет нулевой, а значит, новые предприятия заплатят больше, чем те, которые планомерно работают давно и зависят от конъюнктуры, отмечал он. Формула расчета, которую предлагает Минфин сейчас, не соответствует логике стимулирования инвестиций, о которой говорят последние годы, отметил Репик. «Изначально планировалось, что это будет налог, связанный с конъюнктурными сверхдоходами, турбулентными завихрениями мировой экономики. Для компаний «Деловой России» прошлый год был не самый простой», – пояснил он.