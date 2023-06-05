Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет «противоречащим Конституции»Правкомиссия одобрила законопроект, освободив от сбора сельхозпроизводителей с льготами
В кабмине одобрили законопроект Минфина «О налоге на сверхприбыль прошлых лет». Об этом говорится в материалах, подготовленных по итогам заседания правкомиссии по законопроектной деятельности («Ведомости» ознакомились с пакетом документов). Однако в проект закона был внесен ряд изменений. В частности, помимо нефте- и газодобывающих, нефтеперерабатывающих, угольных компаний, производителей сжиженного природного газа, а также участников реестра малых и средних предприятий и соглашений о защите и поощрении капиталовложений от сбора решено освободить пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), говорится в обновленном тексте законопроекта.
Такая поправка сделана по просьбе Минсельхоза, отмечается в материалах. Но кроме этого ведомства другие министерства также обращались в Минфин и правительство с инициативами сделать исключения для курируемых ими отраслей, следует из материалов. В частности, предлагалось освободить от налога IT-сектор, медицинские и образовательные компании, резидентов ТОР и ТОСЭР, оборонные предприятия, сталеваров и ряд других. Но ведомствам в их просьбе было отказано. Предложения не были поддержаны, так как это «нарушает концепцию законопроекта», говорится в материалах.
Остальные параметры законопроекта были одобрены в неизменном виде: ставку налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг., при этом в случае уплаты сбора заранее – с 1 октября по 30 ноября 2023 г. – бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза до 5%. При этом в сумме итоговых ожидаемых Минфином поступлений такая альтернатива не отражена: власти прогнозируют, что сбор принесет в бюджет 300 млрд руб. Как сообщал в конце января первый вице-премьер Андрей Белоусов, идея налога возникла из-за того, что у многих компаний финансовые результаты прошлого года «были сильно в плюс».
Критика Минюста
Минюст законопроект согласовал, следует из материалов правкомиссии. Но у этого ведомства, как следует из заключения, остались вопросы к тексту инициативы.
В министерстве обращают внимание, что внятные основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не были представлены. «Включая анализ финансовой деятельности таких лиц, подтверждающий снижение уровня доходов таких организаций, что позволило бы им претендовать на получение рассматриваемой преференции в сравнении с иными налогоплательщиками», – говорится в заключении ведомства.
«В соответствии с основными принципами налогообложения каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщиками к уплате налога. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными», – подчеркнули в Минюсте.
В Минфине ранее объясняли освобождение этих отраслей от обязанности платить налог на сверхприбыль повышением для них фискальной нагрузки в прошлом году – тогда власти изъяли, например, у «Газпрома» через НДПИ 1,2 трлн руб., а нефтяникам установили дополнительные пошлины. Угольная отрасль в целом находилась не в лучших условиях, поясняли представители Минфина.
В Минюсте также обращают внимание, что налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, таким образом, придается фактически обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. Этот подход противоречит ст. 57 Конституции («Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют»).
Представитель правительства переадресовал запрос «Ведомостей» в Минфин. Представитель министерства подтвердил, что законопроект был одобрен комиссией. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства, уточнил он. Законопроект предусматривает исключение из перечня плательщиков этого налога плательщиков единого сельскохозяйственного налога, добавил собеседник. «Ведомости» направили запросы в Минюст, Минэк, Минпром и Минцифры.
130 предприятий
подпадают под уплату windfall tax, говорил ранее «Ведомостям» президент «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, многие компании вводили новые заводы в эксплуатацию в 2018–2019 гг., поэтому для них выплата может стать налогом на модернизацию. В этот период запускалось много новых технологичных производств в сфере химии, пищевой промышленности, машиностроения. Для них базисная прибыль будет нулевой, а значит, новые предприятия заплатят больше, чем те, которые планомерно работают давно и зависят от конъюнктуры, отмечал он. Формула расчета, которую предлагает Минфин сейчас, не соответствует логике стимулирования инвестиций, о которой говорят последние годы, отметил Репик. «Изначально планировалось, что это будет налог, связанный с конъюнктурными сверхдоходами, турбулентными завихрениями мировой экономики. Для компаний «Деловой России» прошлый год был не самый простой», – пояснил он.
Исключение из правил
Комментарии Минюста во многом повторяют то, о чем говорило деловое сообщество, отметила партнер Б1 Марина Белякова. Например, действие налога в отношении прибыли прошлых периодов. Также много обсуждались и исключения. Но, судя по всему, большинство отраслей в большей степени двигались по пути дополнения списка исключений, нежели выступали за его устранение, подчеркнула она.
Само по себе исключение тех или иных отраслей не является проблемой, считает партнер, руководитель налоговой практики адвокатского бюро ЕПАМ Сергей Калинин. Налоговый кодекс устанавливает запрет лишь на индивидуальное применение льгот, напомнил он. Поддержка той или иной отрасли через установление налоговых льгот не противоречит основным началам налогового законодательства, равно как и концепции данного законопроекта, добавил он.
Законопроект предусматривает взимание налога со сверхприбыли, полученной за 2021 и 2022 гг., т. е. за те периоды, когда налоговым законодательством было предусмотрено только взимание налога на прибыль (20%) и налога с распределяемых дивидендов (13 или 15%), никаких других налоговых платежей с прибыли закон не предусматривал, констатировал Калинин. Таким образом, законопроект ретроспективно увеличивает налог на прибыль, т. е. закону, ухудшающему положение налогоплательщика, придается обратная сила, что прямо противоречит ст. 57 Конституции, согласился он. Получается, что при таком подходе нужно править не только Налоговый кодекс, но и Конституцию, признал Калинин.
Проблема с противоречием Конституции действительно существует, но она не единственная и не основная, отметила партнер Kept Галина Акчурина.
Основная проблема в том, что в Налоговый кодекс пытаются для реализации данной задумки ввести понятие «налоги чрезвычайного характера» и создать для данного вида налогов особые правила их введения в виде отдельных федеральных законов, пояснила она.
Пробюджетная концепция
Вряд ли законопроект решает какую-то иную задачу, кроме как собрать сумму в 300 млрд руб., отметил руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. В масштабах федерального, а тем более консолидированного бюджета это крайне незначительная величина – менее 1% от общей суммы расходов, напомнил он. Поэтому довольно удивительно, что в правительстве с таким упорством продвигают эту инициативу, добавил он. Универсальный налог на сверхдоходы всех компаний – противоречивая мера. Так как действительно есть бизнесы, которые получили прибыли благодаря, например, курсовым колебаниям или росту цен на внешних рынках. Но многие начали генерировать повышенные доходы в результате вложений в оборудование, НИОКР и т. д. Для них это, по сути, налог на модернизацию, что с экономической точки зрения абсолютно абсурдно.
Освобождение пользователей ЕСХН довольно логично, но, с другой стороны, вряд ли найдется много компаний, которые применяют этот режим и при этом показывают прибыль более 1 млрд руб., отметил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. Крупный сельскохозяйственный бизнес часто переходит на общую систему налогообложения, поскольку платить 6% от доходов минус расходы менее выгодно, чем использовать предоставленное законом освобождение от налога на прибыль и к тому же выплачивать НДС. Поэтому такие компании и так в основном подпадут под налог на сверхприбыль вне зависимости от принадлежности к сельскохозяйственной отрасли. А возможно, причиной освобождения пользователей ЕСХН является тот факт, что налогоплательщики не подают декларацию по налогу на прибыль, следовательно, рассчитать ее не представляется возможным.
Создание дифференциации для различных отраслей, которая в целом понятна, могло стать источником дополнительных длительных споров о справедливости нового налога и его распределении на те или иные отрасли, отметила Белякова. А так как налог на прибыль для всех в целом одинаков, то понятно и решение создать равные условия для всех и по сверхналогу. Объяснить можно и особую ситуацию для нефтяной отрасли – в ней дополнительные изъятия традиционно регулируются через ресурсные налоги (НДД / НДПИ) – и нельзя сказать, чтобы в последние годы эта отрасль оставалась без внимания, резюмировала она. В число исключений попали только те отрасли (нефтегазовая, нефтепереработка, добыча угля), с которых уже «добирали» дополнительные доходы, корректируя подход к расчетам НДПИ и акцизов в прошлом году, указывает партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов.
Вполне ожидаемо, что правительство не поддержит каких-либо инициатив по освобождению еще каких-то отдельных отраслей, добавил он. Это, во-первых, нарушает первоначальный подход – «платит тот, кто ранее еще не платил», во-вторых, потребует пересчета ставки, чтобы выйти на запланированный доход, согласился Орлов.