«ВТБ» запустит переводы в Турцию и Индию до конца 2023 года
По его словам, сейчас клиенты могут перевести деньги в 11 стран. К концу года «ВТБ» расширит географию переводов еще в 2,5 раза. Переводы в Турцию и Индию будут осуществляться в рупиях и лирах, аналогично другим транзакциям в другие страны.
Печатников рассказал, что с января по май 2023 г. клиенты «ВТБ» сделали более 66 000 переводов за рубеж. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. К концу 2023 г. банк прогнозирует трехкратный рост числа трансграничных переводов.
В конце марта 2023 г. Центробанк России решил продлить еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать по 30 сентября.
Ограничения заключаются в том, что граждане России и резиденты дружественных стран могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой валюте. Через системы денежных переводов нельзя перевести более $10 000 в месяц. Физлица-нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за границу средства в размере заработной платы.