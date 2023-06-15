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Финансы

«ВТБ» запустит переводы в Турцию и Индию до конца 2023 года

Ведомости

«ВТБ» запустит переводы в Турцию и Индию до конца 2023 г. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас клиенты могут перевести деньги в 11 стран. К концу года «ВТБ» расширит географию переводов еще в 2,5 раза. Переводы в Турцию и Индию будут осуществляться в рупиях и лирах, аналогично другим транзакциям в другие страны.

Печатников рассказал, что с января по май 2023 г. клиенты «ВТБ» сделали более 66 000 переводов за рубеж. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. К концу 2023 г. банк прогнозирует трехкратный рост числа трансграничных переводов.

В конце марта 2023 г. Центробанк России решил продлить еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать по 30 сентября.

Ограничения заключаются в том, что граждане России и резиденты дружественных стран могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой валюте. Через системы денежных переводов нельзя перевести более $10 000 в месяц. Физлица-нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за границу средства в размере заработной платы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных