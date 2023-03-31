ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

«Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 000 долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», – говорится в сообщении ЦБ.