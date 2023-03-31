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ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Ведомости

Центробанк России решил продлить еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж, сообщила пресс-служба регулятора. Уточняется, что они будут действовать с 1 апреля по 30 сентября текущего года.

«Ограничения предусматривают, что граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 000 долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», – говорится в сообщении ЦБ.

Физлица-нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за границу средства в размере заработной платы, следует из релиза регулятора. Это право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Также сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, которые не работают в России, а также для юрлиц из таких государств. Отмечается, что это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юрлиц или физлиц.

«Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках», – уточнили в ЦБ.

В прошлый раз регулятор продлевал ограничения по выводу денег за рубеж в конце сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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