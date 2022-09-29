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Финансы

ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж

Ведомости

Банк России продлил ограничения, касающиеся вывода денег за рубеж еще на полгода. Об этом сообщается на сайте регулятора. 

Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до 31 марта 2023 г. Как рассказали в ЦБ, россияне и граждане дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц. По системам денежных переводов сумма ограничена $10 000. 

Нерезиденты, работающие в России, вправе отправить за границу средства в размере заработной платы. Уточняется, что нерезидентам из недружественных стран, которые в РФ не работают, по-прежнему запрещено переводить любые средства за рубеж. Данное ограничение касается стран, которые ввели санкции против России, в частности США, Великобритании, Канады и др. ЦБ ввел его еще 2 марта 2022 г.

Ранее сегодня в Банке России также сообщили о сохранении еще на 6 месяцев ограничений по переводам за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. В регуляторе отметили, что такое решение приняли «для поддержания финансовой стабильности» в стране. 

Вскоре после начала спецоперации России на Украине, в марте 2022 г., ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных