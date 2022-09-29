ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж
Банк России продлил ограничения, касающиеся вывода денег за рубеж еще на полгода. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до 31 марта 2023 г. Как рассказали в ЦБ, россияне и граждане дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц. По системам денежных переводов сумма ограничена $10 000.
Нерезиденты, работающие в России, вправе отправить за границу средства в размере заработной платы. Уточняется, что нерезидентам из недружественных стран, которые в РФ не работают, по-прежнему запрещено переводить любые средства за рубеж. Данное ограничение касается стран, которые ввели санкции против России, в частности США, Великобритании, Канады и др. ЦБ ввел его еще 2 марта 2022 г.
Ранее сегодня в Банке России также сообщили о сохранении еще на 6 месяцев ограничений по переводам за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. В регуляторе отметили, что такое решение приняли «для поддержания финансовой стабильности» в стране.
Вскоре после начала спецоперации России на Украине, в марте 2022 г., ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.
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