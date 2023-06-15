Набиуллина предупредила о последствиях трансформации мировой экономики
Трансформация мировой экономики приведет к замедлению глобального роста и технологического процесса, важно учитывать этот риск, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
«Конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет вычет из глобального роста и возможное замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск», – сказала она. Трансляция велась на сайте форума.
Такие процессы повлияют не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику, подчеркнула Набиуллина. Так, по ее словам, уже многие страны налаживают импортозамещение или же возвращают производство в свою страну.
Ранее в апреле директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала три главные проблемы мировой экономики, писали «Ведомости». Ими, по ее оценке, являются разрозненность прогнозов экономического роста развивающихся стран, необходимость откладывать крупные структурные изменения из-за постоянных кризисов и фрагментация глобальной торговли.
По прогнозу МВФ, мировой ВВП увеличится менее чем на 3%, что ниже среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние 20 лет. Рост мировой экономики, считает МВФ, будут сдерживать высокие процентные ставки, а также растущая геополитическая напряженность и конфликт на Украине. Всемирный банк в начале июня повысил прогноз по росту мирового ВВП с 1,7% до 2,1% на 2023 г. В следующем же году ВБ ожидает роста мирового ВВП в следующем году на 2,4% вместо озвученных 2,7% в январе.