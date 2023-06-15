Набиуллина предупредила о последствиях трансформации мировой экономики

По прогнозу МВФ, мировой ВВП увеличится менее чем на 3%, что ниже среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние 20 лет. Рост мировой экономики, считает МВФ, будут сдерживать высокие процентные ставки, а также растущая геополитическая напряженность и конфликт на Украине. Всемирный банк в начале июня повысил прогноз по росту мирового ВВП с 1,7% до 2,1% на 2023 г. В следующем же году ВБ ожидает роста мирового ВВП в следующем году на 2,4% вместо озвученных 2,7% в январе.