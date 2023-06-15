Газета
Экономика

Набиуллина предупредила о последствиях трансформации мировой экономики

Ведомости

Трансформация мировой экономики приведет к замедлению глобального роста и технологического процесса, важно учитывать этот риск, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). 

«Конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет вычет из глобального роста и возможное замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск», – сказала она. Трансляция велась на сайте форума.

Такие процессы повлияют не только на внешнюю, но и на внутреннюю политику, подчеркнула Набиуллина. Так, по ее словам, уже многие страны налаживают импортозамещение или же возвращают производство в свою страну.

Ранее в апреле директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала три главные проблемы мировой экономики, писали «Ведомости». Ими, по ее оценке, являются разрозненность прогнозов экономического роста развивающихся стран, необходимость откладывать крупные структурные изменения из-за постоянных кризисов и фрагментация глобальной торговли.

Ранее по теме: Глава МВФ назвала три главные проблемы мировой экономики

По прогнозу МВФ, мировой ВВП увеличится менее чем на 3%, что ниже среднего пятилетнего показателя в 3,8% за последние 20 лет. Рост мировой экономики, считает МВФ, будут сдерживать высокие процентные ставки, а также растущая геополитическая напряженность и конфликт на Украине. Всемирный банк в начале июня повысил прогноз по росту мирового ВВП с 1,7% до 2,1% на 2023 г. В следующем же году ВБ ожидает роста мирового ВВП в следующем году на 2,4% вместо озвученных 2,7% в январе.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных