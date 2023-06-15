Решетников: только частные инвестиции могут помочь российской экономике

Объем инвестиций в проекты на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, которые прошли коммерческое закрытие до конца 2022 г., составил 765 млрд руб., писали ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование АКРА о рынке ГЧП. Это максимальный объем вложений по такого рода проектам с 2018 г. Подобная динамика подчеркивает актуальность задачи по расширению форм привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, отмечали аналитики.