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Экономика

Решетников: только частные инвестиции могут помочь российской экономике

Ведомости

Лишь частные инвестиции способны «вытащить» экономику России, заявил министр экономического развития Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«Роль частных инвестиций. Только частные инвестиции вытащат нашу экономику», – сказал он. Трансляция велась на сайте форума.

Министр подчеркнул, что России необходимо двигаться в сторону увеличения частных инвестиций, а другого пути нет. Решетников также отметил, что в сложившейся ситуации бюджетная политика должна быть сбалансированной, а денежно-кредитная – нейтральной.

Объем инвестиций в проекты на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, которые прошли коммерческое закрытие до конца 2022 г., составил 765 млрд руб., писали ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование АКРА о рынке ГЧП. Это максимальный объем вложений по такого рода проектам с 2018 г. Подобная динамика подчеркивает актуальность задачи по расширению форм привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, отмечали аналитики.

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Правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли. В соответствии с законопроектом, который сейчас обсуждается ведомствами и экспертами, компании, инвестирующие в венчурные фонды, смогут учитывать эти расходы с повышающим коэффициентом 1,5. Таким образом уменьшается база налога на прибыль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных