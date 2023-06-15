Путин запустил движение на новых обходах Аксая и Краснодара

Строительство и реконструкция обходов на трассе М-4 «Дон» велись по поручению президента. Восточный обход города-спутника Ростова-на-Дону Аксая составляет 65 км, обход Краснодара – 51 км. В ходе строительства был возведен четырехполосный мост через Дон. Запуск движения по этим участкам должен разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару. Власти рассчитывают, что реализация проектов ускорит автомобильный поток по трассе и положительно повлияет на экологию и экономическое развитие городов.