Путин запустил движение на новых обходах Аксая и Краснодара
Президент России Владимир Путин открыл движение на восточном обходе Аксая и дальнем западном обходе Краснодара. Глава государства участвовал в церемонии открытия в режиме видеоконференции.
«Прошу разрешения на запуск», – спросил вице-премьер Марат Хуснуллин, который принимал участие в церемонии. В ответ Путин ответил: «Разрешаю».
Путин отметил, что «более удобные скоростные магистрали» запущены со значительным опережением графиков, они повысят экономический потенциал юга России. Он поблагодарил всех участников проектов.
Президент выразил надежду, что в России сохранится высокая динамика дорожных работ. В 2022 г. было отремонтировано более 6000 км федеральных трасс и построено более 20 000 км региональных дорог. Результаты первых месяцев 2023 г. показали, что работа ведется с превышением темпов, отметил Путин. Дорогам в Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей уделят особое внимание.
Строительство и реконструкция обходов на трассе М-4 «Дон» велись по поручению президента. Восточный обход города-спутника Ростова-на-Дону Аксая составляет 65 км, обход Краснодара – 51 км. В ходе строительства был возведен четырехполосный мост через Дон. Запуск движения по этим участкам должен разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару. Власти рассчитывают, что реализация проектов ускорит автомобильный поток по трассе и положительно повлияет на экологию и экономическое развитие городов.