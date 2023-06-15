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Экономика

Путин запустил движение на новых обходах Аксая и Краснодара

Ведомости

Президент России Владимир Путин открыл движение на восточном обходе Аксая и дальнем западном обходе Краснодара. Глава государства участвовал в церемонии открытия в режиме видеоконференции.

«Прошу разрешения на запуск», – спросил вице-премьер Марат Хуснуллин, который принимал участие в церемонии. В ответ Путин ответил: «Разрешаю».

Путин отметил, что «более удобные скоростные магистрали» запущены со значительным опережением графиков, они повысят экономический потенциал юга России. Он поблагодарил всех участников проектов.

Президент выразил надежду, что в России сохранится высокая динамика дорожных работ. В 2022 г. было отремонтировано более 6000 км федеральных трасс и построено более 20 000 км региональных дорог. Результаты первых месяцев 2023 г. показали, что работа ведется с превышением темпов, отметил Путин. Дорогам в Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей уделят особое внимание.

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Строительство и реконструкция обходов на трассе М-4 «Дон» велись по поручению президента. Восточный обход города-спутника Ростова-на-Дону Аксая составляет 65 км, обход Краснодара – 51 км. В ходе строительства был возведен четырехполосный мост через Дон. Запуск движения по этим участкам должен разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару. Власти рассчитывают, что реализация проектов ускорит автомобильный поток по трассе и положительно повлияет на экологию и экономическое развитие городов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных