Глава «Газпром нефти» заявил об ожидании роста мирового спроса на нефть

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что суточная добыча нефти в России будет снижаться до 2028 г., к этому сроку она уменьшится на 710 000 барр. по сравнению с 2022 г. и составит 10,4 млн барр./сутки. До начала спецоперации на Украине агентство ожидало, что к 2025 г. добыча нефти в России увеличится на 100 000 барр./сутки до 11,3 млн барр., а к 2028 г. снизится до уровня чуть менее 11 млн барр./сутки. Таким образом, МЭА понизило свой прогноз по России на 600 000 барр./сутки.