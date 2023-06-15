Глава «Газпром нефти» заявил об ожидании роста мирового спроса на нефть
«Что касается второго полугодия, то есть ожидания, что спрос вырастет и по результатам года он будет в районе 101,5-102 млн барр./с.», – сказал он.
Но, как отметил Дюков, на показатель оказывает влияние большое количество факторов. «Это и экономическая ситуация в западных странах. Мы видим, что высокие процентные ставки, безусловно, влияют на цены. Мы видим, что банковский кризис тоже не способствует росту. (...). В некоторых странах мы видим, если говорить о Европе и Северной Америке, снижение объемов потребления», – рассказал он журналистам. Дюков также назвал важным фактором рост потребления в Китае.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что суточная добыча нефти в России будет снижаться до 2028 г., к этому сроку она уменьшится на 710 000 барр. по сравнению с 2022 г. и составит 10,4 млн барр./сутки. До начала спецоперации на Украине агентство ожидало, что к 2025 г. добыча нефти в России увеличится на 100 000 барр./сутки до 11,3 млн барр., а к 2028 г. снизится до уровня чуть менее 11 млн барр./сутки. Таким образом, МЭА понизило свой прогноз по России на 600 000 барр./сутки.