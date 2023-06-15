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Экономика

Глава «Газпром нефти» заявил об ожидании роста мирового спроса на нефть

Ведомости

Мировой спрос на нефть во втором полугодии может вырасти и по итогам года составить около 101,5-102 млн барр./сутки, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передает «Интерфакс».

«Что касается второго полугодия, то есть ожидания, что спрос вырастет и по результатам года он будет в районе 101,5-102 млн барр./с.», – сказал он.

Но, как отметил Дюков, на показатель оказывает влияние большое количество факторов. «Это и экономическая ситуация в западных странах. Мы видим, что высокие процентные ставки, безусловно, влияют на цены. Мы видим, что банковский кризис тоже не способствует росту. (...). В некоторых странах мы видим, если говорить о Европе и Северной Америке, снижение объемов потребления», – рассказал он журналистам. Дюков также назвал важным фактором рост потребления в Китае.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что суточная добыча нефти в России будет снижаться до 2028 г., к этому сроку она уменьшится на 710 000 барр. по сравнению с 2022 г. и составит 10,4 млн барр./сутки. До начала спецоперации на Украине агентство ожидало, что к 2025 г. добыча нефти в России увеличится на 100 000 барр./сутки до 11,3 млн барр., а к 2028 г. снизится до уровня чуть менее 11 млн барр./сутки. Таким образом, МЭА понизило свой прогноз по России на 600 000 барр./сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных