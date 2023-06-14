МЭА ожидает снижения добычи нефти в России вплоть до 2028 года

Для того чтобы в период до 2030 г. сохранить добычу нефти в России на уровне 2023 г., компаниям придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб., прогнозировали ранее аналитики Kasatkin Consulting («Ведомости» писали об этом 1 июня). Для наращивания добычи на 11% к 2030 г. инвестиции, по их оценкам, должны расти темпами по 90 млрд руб. в год. При сохранении инвестиций на уровне 2023 г. объем производства нефти упадет на 20,2% до 411 млн т в 2030 г.