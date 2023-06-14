МЭА ожидает снижения добычи нефти в России вплоть до 2028 года

МЭА ожидает снижения добычи нефти в России вплоть до 2028 годаДля поддержания производства нефтяникам нужно наращивать инвестиции
Суточная добыча нефти в России будет снижаться до 2028 г., к этому сроку она уменьшится на 710 000 барр. по сравнению с 2022 г. и составит 10,4 млн барр./сутки. Такой прогноз содержится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 14 июня.
«Способность Москвы самостоятельно финансировать свою деятельность в нефтяной промышленности и ее доступ к китайскому оборудованию и услугам могут предотвратить гораздо более резкий спад добычи. Но ужесточение западных финансовых санкций, введенных в отношении России, также может привести к более резкому нисходящему тренду», – считают аналитики МЭА.
До начала СВО на Украине агентство ожидало, что к 2025 г. добыча нефти в России увеличится на 100 000 барр./сутки до 11,3 млн барр., а к 2028 г. снизится до уровня чуть менее 11 млн барр./сутки. Таким образом, МЭА понизило свой прогноз по России на 600 000 барр./сутки.
Для того чтобы в период до 2030 г. сохранить добычу нефти в России на уровне 2023 г., компаниям придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб., прогнозировали ранее аналитики Kasatkin Consulting («Ведомости» писали об этом 1 июня). Для наращивания добычи на 11% к 2030 г. инвестиции, по их оценкам, должны расти темпами по 90 млрд руб. в год. При сохранении инвестиций на уровне 2023 г. объем производства нефти упадет на 20,2% до 411 млн т в 2030 г.
В прошлом году, отмечает МЭА, добыча нефти в России выросла «скромно» – на 220 000 барр./сутки до 11,1 млн барр./сутки. «И в этом году, несмотря на санкции, поставки российской нефти держатся на удивление хорошо. Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов был перенаправлен на новые рынки, поскольку значительные скидки привлекают трейдеров», – поясняется в докладе. По итогам 2023 г. агентство прогнозирует снижение добычи нефти в России всего на 290 000 барр./сутки до 10,8 млн барр./сутки.
Прогноз учитывает добровольное сокращение добычи нефти в РФ на 500 000 барр./сутки, которое продлится до конца 2024 г., говорится в докладе МЭА.
После усиления антироссийских санкций нефтяная отрасль РФ оказалась в сложном положении: крупные покупатели начали отказываться от поставок российского топлива. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки российской нефти, а также потолок цен на нее в $60/барр. С 5 февраля 2023 г. подобные меры также действуют и в отношении нефтепродуктов из России. Ограничение цены для более дорогих видов топлива составляет $100/барр., для более дешевых – $45/барр.
В конце апреля 2023 г. курирующий ТЭК вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в прошлом году Россия перенаправила на восток 40 млн т из 220 млн т общего объема экспорта нефти и нефтепродуктов, который ранее шел на запад. В 2023 г. планируется снизить поставки в западном направлении еще на 100 млн т, отмечал он. В 2022 г. крупнейшими покупателями российской нефти стали Индия и Китай, которые импортировали 33,4 млн т и 86,25 млн т соответственно.
На фоне поиска новых покупателей российские компании в 2022 г. значительно увеличили дисконт на Urals к эталонной марке Brent – на пиках он превышал $30/барр. В 2022-2023 г. был принят ряд законов, которые ограничили размер дисконта в целях корректировок налогообложения нефтяной отрасли. В апреле 2023 г. максимальный размер дисконта составлял $34/барр., в мае – $31/барр., в июне – $28/барр., а начиная с июня – $25.
МЭА также обращает внимание, что российские нефтяные компании наращивают бурение скважин в Западной Сибири и активнее разрабатывают месторождения в Арктике, чтобы поддержать уровень добычи нефти, поскольку зрелые месторождения истощаются. При этом освоение трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) потребует более значительных инвестиций, чем традиционные месторождения, напоминает агентство.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и крупнейшие российские нефтяные компании.
Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин не соглашается с прогнозом МЭА и его оценкой эффекта от санкций. «Скорее всего, в своих расчетах коллеги учитывают кейсы Ирана и Венесуэлы, у которых были серьезные проблемы из-за ограничений, но мы полагаем, что российская экономика и нефтегазовая отрасль являются гораздо более устойчивыми», – поясняет он.
По базовому прогнозу Касаткина, средний уровень добычи нефти в России с 2023 по 2028 г. составит 10,64 млн барр./сутки, а в 2028 г. достигнет 11 млн барр./сутки. В 2023 и 2024 гг. аналитик ожидает относительно низкого производства нефти в стране из-за замедления глобального спроса, но в 2025 г. добыча вернется к росту, так как мировая экономика будет расти быстрее, цепочки поставок стабилизируются, а рынки сбыта российской нефти диверсифицируются.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что по итогам 2028 г. добыча нефти в России снизится до 10-10,2 млн барр./сутки. Для наращивания добычи до 2028 г. нужно увеличивать инвестиции на 30-50 млрд руб. ежегодно, добавляет она. При этом «при дополнительной налоговой нагрузке на отрасль говорить о наращивании инвестиций не приходится», считает Крылова.
Добычу нефти в России сейчас поддерживают и инвестиции компаний в greenfield, геологоразведку и строительство инфраструктуры, отмечает Касаткин. Сейчас инвестиций в отрасль «даже больше, чем требуется для того, чтобы извлечь 515 млн т» (по прогнозу Новака, столько нефти будет добыто в РФ в 2023 г. – «Ведомости»). «Долгосрочно компании продолжат инвестировать достаточно для того, чтобы обеспечить целевой объем добычи (в случае ухудшения конъюнктуры традиционно отказываясь от инвестиций в нерентабельную добычу и ГРР)», – поясняет он.