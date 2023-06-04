Кто выиграет от снижения добычи нефти в 2024 году

Как формировались квоты ОПЕК+

Текущее соглашение ОПЕК+ было достигнуто в апреле 2020 г. после развала предыдущей аналогичной сделки, который привел к резкому снижению стоимости нефти (нефть марки Brent тогда подешевела с $60/барр. до $23/барр.). Три года назад нефтедобывающие страны срочно согласовали новые параметры ограничений и с 1 мая 2020 г. сократили суммарную добычу на 9,7 млн барр./сутки.

Затем ОПЕК+ постепенно наращивала квоту вплоть до сентября 2022 г. Тогда страны ОПЕК+ впервые с момента заключения сделки снизили квоту: в октябре она была сокращена на 100 000 барр./сутки до уровня августа. Но уже в том же октябре страны опять приняли решение сократить квоту еще на 2 млн барр./сутки до 41,86 млн барр./сутки. Это примерно соответствует уровню апреля 2022 г., когда квота составляла 41,7 млн барр./сутки.

Решение было принято из-за неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти. Половина сокращения пришлась на Россию и Саудовскую Аравию. Их квоты в октябре были сокращены на 526 000 барр./сутки до 10,48 млн барр./сутки соответственно. Квота Ирака была снижена на 220 000 барр./сутки, ОАЭ – на 160 000 барр./сутки и Кувейта – на 135 000 барр./сутки.