Новак допустил снижение добычи нефти в России на 3,7% в 2023 году

Новак допустил снижение добычи нефти в России на 3,7% в 2023 годуСейчас мировой рынок сбалансирован, сказал он
Добыча нефти (с учетом газового конденсата) в России может снизиться в 2023 г. на 20 млн т (на 3,7%. – «Ведомости») до 515 млн т. Об этом сообщил курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак 27 апреля.
«Если сравнивать с прошлым годом – у нас было 535 [млн т], то есть минус 20 млн т», – сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»). В 2022 г., по данным Минэнерго, добыча нефти в России выросла на 2% до 535,1 млн т.
По словам вице-премьера, Россия в апреле вышла на снижение добычи на 500 000 барр./сутки относительно среднего уровня февраля 2023 г. В феврале Новак говорил, что российские компании добровольно снизят добычу нефти на этот объем в марте этого года, затем эту меру продлили до июля, а после – до конца 2023 г. К добровольному сокращению присоединились также восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Общее снижение добычи этих стран и России составит 1,66 млн барр./сутки.
При этом 26 апреля Росстат не стал публиковать ежемесячную статистику по рынку нефти. В этот день ведомство должно было раскрыть данные по добыче за март 2023 г. в докладе «О промышленном производстве», а также доклад «О рынке нефти в январе - феврале 2023 г.».
Вице-премьер отметил, что мировой рынок нефти сейчас сбалансирован и необходимости в новых сокращениях добычи пока нет. «Плюс [был] зимний период, сейчас начнет расти потребление, посмотрим, как будет развиваться ситуация», – добавил Новак. По его словам, ОПЕК+ не ждет дефицита нефти на рынке и, если ситуация изменится, у стран есть возможность скорректировать добычу.
Также Новак сообщил, что в 2022 г. российские компании перенаправили в Китай, Индию и другие страны 40 млн т нефти и нефтепродуктов из 220 млн, которые ранее поставлялись на западный рынок. В этом году он ожидает снижения поставок на Запад еще на 100 млн т, а 80-90 млн т, по словам Новака, продолжат поступать на этот рынок.
После усиления антироссийских санкций в 2022 г. из-за СВО на Украине ряд западных стран, например США и Великобритания, объявили об отказе от нефти и нефтепродуктов из России. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки нефти из РФ и потолок цен на нее на уровне $60/барр. 5 февраля этого года аналогичные меры начали действовать в отношении нефтепродуктов. Ограничение цен на более дорогие нефтепродукты (например дизель и бензин) установлено на уровне $100/барр., для более дешевых (мазут) – $45/барр.
В результате российские компании начали перенаправлять поставки с европейского рынка на азиатский. Крупнейшими покупателями российской нефти в 2022 г. стали Китай и Индия, импортировавшие 86,25 млн т и 33,4 млн т соответственно.
Новак 27 апреля также сообщил, что дисконт на российскую нефть к эталонной Brent сократился до $26-27/барр. Это меньше дисконта, установленного в законодательстве при расчете налогов. То есть налогооблагаемая база при торговле нефтью сейчас выше, чем предполагалось.
Ранее было принято несколько законов, согласно которым при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход (НДД), экспортной пошлины и обратного акциза на нефть будет учитываться дисконт в цене российской нефти Urals к Brent. В Налоговом кодексе установлено, что в апреле максимальный дисконт составляет $34/барр., в мае – $31/барр., в июне – $28/барр., а с июля и до конца года – $25/барр. При превышении этого уровня для расчета налогов будет применяться цена Brent минус указанный дисконт.
Дисконт на российскую нефть снижается по мере формирования устойчивых цепочек поставок, а также на фоне постепенной нормализации условий страхования, фрахта и роста доли расчетов в национальных валютах, полагает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Он считает, что при благоприятной рыночной конъюнктуре и росте спроса на Urals к концу года дисконт может снизиться до $22,5/барр.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что на фоне добровольного сокращения добычи нефти в России компании, вероятно, сохранят высокий уровень активности в ожидании возможности снова увеличить добычу через один-два года. «Но нельзя ожидать, что компании будут вечно использовать незадействованные производственные мощности», – отмечает он. Блохин уточняет, что компании, вероятно, могли сократить добычу за счет низкодебетовых скважин, добыча на которых не очень эффективна и на которых есть определенный уровень истощенности.
По данным ICE, июньские фьючерсы Brent 27 апреля торговались по $77,8/барр. Стоимость Urals в марте 2023 г. снизилась в 1,86 раза в годовом выражении до $47,85/барр., сообщал Минфин.