Новак допустил снижение добычи нефти в России на 3,7% в 2023 году

По словам вице-премьера, Россия в апреле вышла на снижение добычи на 500 000 барр./сутки относительно среднего уровня февраля 2023 г. В феврале Новак говорил, что российские компании добровольно снизят добычу нефти на этот объем в марте этого года, затем эту меру продлили до июля, а после – до конца 2023 г. К добровольному сокращению присоединились также восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Общее снижение добычи этих стран и России составит 1,66 млн барр./сутки.