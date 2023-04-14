Экспортные цены на российские нефтепродукты в апреле перешли к росту

После начала СВО на Украине западные страны ввели санкции в отношении нефти и нефтепродуктов из России. США, Великобритания и Евросоюз – крупнейшие покупатели российского топлива – отказались от таких поставок. 5 декабря 2022 г. вступил в силу потолок цен на нефть из РФ на уровне в $60/барр., а также эмбарго на ее морские поставки в ЕС. 5 февраля 2023 г. подобные меры начали действовать в отношении нефтепродуктов из России. Потолок цен для них установлено на уровне в $100/барр. для более дорогих видов (например, бензин и дизель) и на уровне в $45/барр. для более дешевых (мазут и нафта).