Экспортные цены на российские нефтепродукты в апреле перешли к росту

Экспортные цены на российские нефтепродукты в апреле перешли к ростуНа это повлияло увеличение стоимости Brent, считают аналитики
Экспортные цены на отечественные нефтепродукты, которые торгуются с премией к Brent, после объявления России о добровольном сокращении добычи нефти перешли к росту в начале апреля 2023 г, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 14 апреля 2023 г. С января по март средние экспортные цены российского топлива упали на 23,7% до $62,39/барр.
Стоимость российского бензина на базисе FOB («с погрузкой на судно») в Приморске и Новороссийске в начале апреля выросла, по данным агентства Argus, на которые в докладе ссылается МЭА, на 3,7% по сравнению со средним значением марта до $73,26/барр. За этот же период цена на дизель увеличилась на 2,2% до $74,61/барр., а стоимость газойля – на 1,8% до $63,47/барр. МЭА отмечает, что, несмотря на рост, стоимость премиальных нефтепродуктов из России оставалась ниже установленного недружественными странами потолка цен в $100/барр.
После начала СВО на Украине западные страны ввели санкции в отношении нефти и нефтепродуктов из России. США, Великобритания и Евросоюз – крупнейшие покупатели российского топлива – отказались от таких поставок. 5 декабря 2022 г. вступил в силу потолок цен на нефть из РФ на уровне в $60/барр., а также эмбарго на ее морские поставки в ЕС. 5 февраля 2023 г. подобные меры начали действовать в отношении нефтепродуктов из России. Потолок цен для них установлено на уровне в $100/барр. для более дорогих видов (например, бензин и дизель) и на уровне в $45/барр. для более дешевых (мазут и нафта).
В ответ власти России запретили российским компаниям продавать нефть и нефтепродукты на экспорт, если в договоре есть привязка к потолку цен. Россия также объявила о добровольном сокращении добычи нефти (без учета газового конденсата) в 500 000 барр./сутки по сравнению со средним значением февраля 2023 г. с марта до конца этого года. К сокращению также присоединились восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Суммарное снижение добычи в результате составит 1,66 млн барр./сутки.
Такое снижение добычи, отмечает МЭА, привело к росту средневзвешенной цены на российскую нефть с 5 апреля выше $60/барр. (в марте показатель был на уровне в $50,67/барр.) Экспортная цена нефти сорта ВСТО (поступает на Дальний Восток по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан») увеличилась на 9,6% по сравнению с уровнем марта примерно до $74/барр. Стоимость основного российского сорта Urals на базисе FOB в Приморске и Новороссийске превысила $55/барр. (в марте цены ВСТО и Urals находились на уровнях $44,46/барр. и $44/барр. соответственно). При этом скидки на большинство сортов российской нефти с февраля по апрель сократились за счет роста спроса, говорится в докладе МЭА.
По данным биржи ICE, июньские фьючерсы на Brent 14 апреля торговались по $86,2/барр.
МЭА также пересмотрело прогноз по добыче нефти в России в сторону увеличения. Агентство поясняет, что экспорт нефти из России после начала СВО был перенаправлен на новые рынки и за счет этого сохранился «на удивление хорошо». В результате МЭА повысило прогноз по средней добыче нефти в России в 2023 г. на 210 000 барр./сутки по сравнению с предыдущей оценкой до 10,56 млн барр./сутки (это на 4,8% ниже показателя 2022 г.).
Цены на российскую нефть в апреле начали расти на фоне увеличения мировых цен на нефть, а также на фоне усиления конкуренции за нефть сорта ВСТО между частными нефтеперерабатывающими компаниями в Китае и покупателями из Индии, поясняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. При этом, продолжает он, даже на фоне сильного роста спроса в Китае цены на нефть не поднимаются в район $90/барр. из-за риска рецессии в США. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит также считает, что цены на нефтепродукты, вероятно, растут из-за роста котировок Brent.
Потавин не ожидает дальнейшего падения цены Urals, например, до отметок в $40-45/барр. По его прогнозу, по мере налаживания логистики дисконт на Urals к Brent сократится до 15-20%. Стоимость барреля Urals во II квартале 2023 г. будет находиться в диапазоне $45-50/барр. и к концу года вырастет до $55-60/барр., отмечает аналитик.