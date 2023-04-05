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Россия в марте поставила за рубеж рекордный объем нефтепродуктов

Ключевыми покупателями стали Турция, Бразилия, страны Азии и Африки
Дарья Савенкова
Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские нефтекомпании в марте 2023 г. увеличили экспорт нефтепродуктов по морю на 31,2% относительно марта прошлого года до 3,13 млн барр./сутки, следует из данных Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости». В результате мартовский показатель стал историческим рекордом: предыдущий максимум экспорта был зафиксирован в феврале 2022 г. и составил 3,1 млн барр./сутки.

Рост экспорта идет на фоне санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступили в силу 5 февраля 2023 г. ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России, также вступил в силу потолок цен на них. Ограничение для более дорогих нефтепродуктов (например, дизтопливо и бензин) установлено на уровне $100/барр., для более дешевых (мазут) – $45/барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных