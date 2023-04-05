Россия в марте поставила за рубеж рекордный объем нефтепродуктов

Россия в марте поставила за рубеж рекордный объем нефтепродуктовКлючевыми покупателями стали Турция, Бразилия, страны Азии и Африки
Российские нефтекомпании в марте 2023 г. увеличили экспорт нефтепродуктов по морю на 31,2% относительно марта прошлого года до 3,13 млн барр./сутки, следует из данных Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости». В результате мартовский показатель стал историческим рекордом: предыдущий максимум экспорта был зафиксирован в феврале 2022 г. и составил 3,1 млн барр./сутки.
Рост экспорта идет на фоне санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступили в силу 5 февраля 2023 г. ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России, также вступил в силу потолок цен на них. Ограничение для более дорогих нефтепродуктов (например, дизтопливо и бензин) установлено на уровне $100/барр., для более дешевых (мазут) – $45/барр.
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