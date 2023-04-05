Россия в марте поставила за рубеж рекордный объем нефтепродуктов

Рост экспорта идет на фоне санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступили в силу 5 февраля 2023 г. ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России, также вступил в силу потолок цен на них. Ограничение для более дорогих нефтепродуктов (например, дизтопливо и бензин) установлено на уровне $100/барр., для более дешевых (мазут) – $45/барр.