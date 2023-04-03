Баррель нефти может подорожать до $90-95

Баррель нефти может подорожать до $90-95Котировки растут после решения ключевых членов ОПЕК+ о сокращении добычи
Мировые цены на нефть могут вырасти к концу 2023 г. до $90-95/барр. на фоне добровольного сокращения добычи нефти отдельными странами ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Такой прогноз дают аналитики.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова повысила прогноз средней цены эталонной марки Brent в 2023 г. на $2,75 до $86,7/барр. Цена Urals, по ее мнению, будет находиться в диапазоне $62-66/барр. Крылова также считает, что дисконт на Urals к Brent «будет постепенно сужаться, но не опустится ниже $20/барр.».
Аналитики «Росбанка» прогнозируют рост цен на Brent во II квартале 2023 г. до $90/барр. и постепенное снижение до $80 к концу года. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что во II квартале баррель Brent подорожает до $88-90/барр.
Американский Goldman Sachs 3 марта повысил прогноз цены марки Brent на декабрь 2023 г. и 2024 г. на $5 до $95/барр. и $100/барр. соответственно, передает Bloomberg. При этом Bank of America подтвердил прогноз цен на Brent на второе полугодие 2023 г. на уровне $90/барр.
При этом старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит пока не видит «особых причин для пересмотра» прогноза цен на нефть. Во II квартале 2023 г., по его словам, Brent будет торговаться по $75/барр., а в IV квартале цена вырастет до $80/барр.
Как колебалась Brent
В марте 2022 г. Brent на фоне введения антироссийских санкций после начала СВО на Украине дорожала до $130/барр., но постепенно цены снизились и в сентябре стабилизировались на уровне ниже $100/барр. С начала 2023 г. фьючерсы Brent на бирже ICE стабильно держались ниже $90/барр., а 17 марта упали до минимума с начала года – $72,8/барр. На фоне новостей о сокращении добычи странами ОПЕК+ стоимость июньского фьючерса росла 2 апреля до $86,2/барр., а 3 апреля составляла $84,53/барр. (+16,2% к мартовскому минимуму).
2 апреля 2023 г. вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 барр./сутки до конца этого года. Логику такого решения Новак пояснил тем, что мировой нефтяной рынок «переживает период высокой волатильности и непредсказуемости» из-за банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых решений в энергополитике. Изначально речь шла о снижении добычи РФ только в марте, затем эту меру российское правительство продлило до июля.
2 апреля, накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+, несколько ключевых нефтедобывающих стран также сообщили о своем желании добровольно снизить добычу нефти с мая и до конца 2023 г., таким образом фактически поддержав инициативу РФ. Такие заявления сделали власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Алжира, Омана, Казахстана и Габона.
По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 3 апреля эти намерения были подтверждены. Саудовская Аравия, как и Россия, снизит суточную добычу нефти на 500 000 барр., ОАЭ – на 144 000 барр., Ирак – на 211 000 барр., Кувейт – на 128 000 барр., Оман – на 40 000 барр., Алжир – на 48 000 барр., Казахстан – на 78 000 барр. Также к добровольному снижению добычи присоединился и Габон – на 8000 барр./сутки. Суммарно снижение суточной добычи составит 1,66 млн барр.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов отмечает, что добровольное сокращение добычи почти не затронуло страны, в которых фактический уровень добычи намного ниже квоты. По данным S&P Global Platts, добыча нефти в странах ОПЕК+ в феврале 2023 г. была ниже квоты на 1,91 млн барр./сутки. В частности, Ираку, по словам Родионова, нужно будет снизить фактическую суточную добычу не на 211 000 барр. (как он пообещал), а всего на 110 000 барр.
Корректировка будет принята в дополнение к предыдущему решению ОПЕК+ снизить с ноября 2022 г. добычу на 2 млн барр./сутки. То снижение стало крупнейшим с момента заключения новой сделки ОПЕК+ в апреле 2020 г. «Участники совещания отметили, что это мера предосторожности, направленная на поддержку стабильности нефтяного рынка», – говорится в заявлении ОПЕК+ от 3 апреля 2023 г.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проводит заседания раз в два месяца и может рекомендовать изменить квоту на добычу. Встречи министров стран - участниц ОПЕК+ будут проходить раз в полгода (следующая состоится в июле).
В минэнерго Саудовской Аравии заявили, что решение было принято «в координации с несколькими странами ОПЕК+». Министерство «считает это превентивной мерой, направленной на поддержание стабильности на нефтяном рынке», говорится в распространенном в понедельник, 3 апреля заявлении министерства.
После объявления о добровольном сокращении добычи представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что ЕК «пристально следит» за ситуацией на энергорынках. Эта тема, по данным ТАСС, будет обсуждаться на заседании Совета ЕС – США по энергетике в Брюсселе 4 апреля. Представитель Совета национальной безопасности США отметил, что администрация страны намерена «взаимодействовать» с производителями и потребителями нефти, чтобы «оказать влияние на рынок». В ответ на эти заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 3 апреля, что недовольство отдельных стран из-за сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией – это «их личное дело».
Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти осенью 2022 г. принималось на фоне вступления в силу потолка цен на российскую нефть, а также эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки нефти из РФ. Ограничения были введены после начала спецоперации на Украине. Потолок цен на уровне $60/барр. был установлен странами «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и остальными странами ЕС. Также от поставок нефти из России отказались США и Великобритания. При этом Япония, по данным The Wall Street Journal, добилась от США исключения из согласованного странами G7 потолка $60/барр. и покупает ее дороже.
Потеря крупных экспортных рынков на Западе заставила российские нефтекомпании перенаправлять поставки в Азию, где крупнейшими покупателями стали Китай и Индия. В 2022 г. они импортировали 86,25 млн т и 33,4 млн т российской нефти соответственно. Но России пришлось продавать Urals с дисконтом к Brent, который на пиках весной 2023 г. достигал $35/барр.