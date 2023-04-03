Баррель нефти может подорожать до $90-95

Как колебалась Brent

В марте 2022 г. Brent на фоне введения антироссийских санкций после начала СВО на Украине дорожала до $130/барр., но постепенно цены снизились и в сентябре стабилизировались на уровне ниже $100/барр. С начала 2023 г. фьючерсы Brent на бирже ICE стабильно держались ниже $90/барр., а 17 марта упали до минимума с начала года – $72,8/барр. На фоне новостей о сокращении добычи странами ОПЕК+ стоимость июньского фьючерса росла 2 апреля до $86,2/барр., а 3 апреля составляла $84,53/барр. (+16,2% к мартовскому минимуму).