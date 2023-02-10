Нефть дорожает на обещаниях Новака снизить добычу

Окончательное решение о введении ограничений стоимости российской нефти и нефтепродуктов было принято в сентябре 2022 г. странами «большой семерки» (G7; объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США). Эти государства установили предельные ценовые потолки для приобретения нефти из РФ и отказываются покупать ее дороже. Позднее к этим договоренностям присоединились страны, входящие в Евросоюз (ЕС), а также Австралия и некоторые другие государства Восточной и Центральной Европы. С 5 декабря 2022 г. начал действовать потолок цен на нефть – на уровне $60/барр. (в марте он может быть скорректирован). Потолок цен на нефтепродукты вступил в силу 5 февраля 2023 г., ограничение установлено на уровне $100/барр. для более дорогого топлива (например дизель) и $45/барр. – для более дешевого (мазут).