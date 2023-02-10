Нефть дорожает на обещаниях Новака снизить добычу

Нефть дорожает на обещаниях Новака снизить добычуНо к концу II квартала Россия опять может начать увеличивать производство
Апрельские фьючерсы эталонной марки нефти Brent на бирже ICE днем 10 февраля 2023 г. перешли к росту после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака о планах России снизить добычу в марте. По данным биржи, Brent с начала торгов 10 февраля подорожала на 2,8% до $86,55/барр. Днем ранее котировки остановились на отметке $84,5/барр.
Новак заявил, что в марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 000 барр./сутки (без учета конденсата), то есть примерно на 5%. По словам чиновника, это будет «способствовать восстановлению рыночных отношений» в условия санкций. «При принятии дальнейших решений мы будем действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке», – сказал он. Новак уточнил, что «это добровольное сокращение, консультаций по нему ни с кем не было».
Россия добывает нефть в рамках квот, установленных соглашением ОПЕК+. С ноября 2022 г. ОПЕК+ снизила общую квоту на добычу нефти на 2 млн барр./сутки. Квота России сократилась на 526 000 барр./сутки до 10,48 млн барр./сутки. Мониторинговый комитет ОПЕК+, который собирался в январе 2023 г., рекомендовал оставить это решение в силе. Днем 10 февраля, после заявлений российского вице-премьера, Reuters со ссылкой на двух анонимных делегатов ОПЕК+ сообщило, что члены картеля и другие страны, присоединившиеся к соглашению, не планируют наращивать добычу нефти.
Новак напомнил, что в ответ на введение потолков цен на нефть и нефтепродукты из России власти страны запретили поставлять топливо по контрактам, в которых будут прописаны предельные цены на российское сырье и продукты переработки. Он также подчеркнул, что ограничение цен на эти товары в будущем приведет к снижению инвестиций в нефтяной сектор и дефициту нефти в мире.
«На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой [в России] нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка», – сказал Новак.
В декабре 2022 г. Новак сообщал, что Россия в 2022 г. добыла 535 млн т (+2,1% к 2021 г.) нефти. В 2023 г., по его прогнозам, показатель может «остаться на том же уровне или снизиться на 5-7%» (до 498-508 млн т. – «Ведомости»).
Окончательное решение о введении ограничений стоимости российской нефти и нефтепродуктов было принято в сентябре 2022 г. странами «большой семерки» (G7; объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США). Эти государства установили предельные ценовые потолки для приобретения нефти из РФ и отказываются покупать ее дороже. Позднее к этим договоренностям присоединились страны, входящие в Евросоюз (ЕС), а также Австралия и некоторые другие государства Восточной и Центральной Европы. С 5 декабря 2022 г. начал действовать потолок цен на нефть – на уровне $60/барр. (в марте он может быть скорректирован). Потолок цен на нефтепродукты вступил в силу 5 февраля 2023 г., ограничение установлено на уровне $100/барр. для более дорогого топлива (например дизель) и $45/барр. – для более дешевого (мазут).
В ответ на введение ценовых потолков президент России Владимир Путин в конце декабря 2022 г. подписал указ, запрещающий российским экспортерам заключать и исполнять контракты с теми странами, кто присоединился к таким ограничениям. Указ начал действовать 1 февраля 2023 г., тогда же вступило в силу постановление правительства, в котором прописаны правила мониторинга исполнения указа. Согласно документу, экспортеры должны будут предоставлять данные по вывозным ценам на нефть и нефтепродукты в ФТС, чтобы сотрудники таможни выпустили груз.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, объявленное Новаком сокращение добычи «пройдет по нижней границе» того диапазона, который ранее называл вице-премьер (5-7% по итогам года. – «Ведомости»). Партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков обращает внимание, что плановое сокращение также направлено на минимизацию издержек, которые компании понесут в случае остановки большого количества скважин.
Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов называет снижение добычи нефти в России на 500 000 барр./сутки «некритичным» и считает, что оно не повлияет кардинальным образом на ситуацию на глобальном рынке. «Это может привести к небольшому росту мировых цен на нефть, но не выше $90/барр.», – прогнозирует он.
Перспективы восстановления добычи, поясняет Галактионов, будут зависеть от динамики цен на нефть, размера дисконта на российскую Urals, а также от успехов в перенаправлении нефти и нефтепродуктов на азиатский рынок. По его мнению, уже в конце II квартала 2023 г. добыча нефти в РФ может перейти к восстановлению и «прийти в норму» к декабрю 2023-го – январю 2024 г. Маслов считает, что в начале 2023 г. среднесуточная добыча в России может просесть на 5-7% – примерно до 9,5 млн барр.