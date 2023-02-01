Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

В 2022 г. после усиления антироссийских санкций российская нефтяная промышленность оказалась под давлением. Основные покупатели нефти и нефтепродуктов из России – ЕС, США и Великобритания – ввели эмбарго на их поставки, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ, а 5 февраля 2023 г. вступит в силу также ценовой потолок на нефтепродукты. В результате российским нефтяникам пришлось спешно перенаправлять поставки из Европы в Азию. В 2022 г. крупнейшими покупателями российской нефти стали Индия и Китай.