Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефтиТекущие цены устраивают участников картеля, поясняют эксперты
Мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ 1 февраля рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне, сообщила ОПЕК. «Комитет рассмотрел данные по добыче сырой нефти за ноябрь и декабрь 2022 г. и отметил общее соответствие стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, декларации о сотрудничестве», – отмечено в релизе.
Ранее на этой неделе президент Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров с главами ближневосточных государств в рамках взаимодействия с ОПЕК+. 30 января 2022 г. Путин созванивался с наследным принцем Саудовской Аравии, 31 января – с президентом Алжира, а в декабре состоялся его телефонный разговор с президентом ОАЭ.
Следующая встреча комитета ОПЕК+ запланирована на 3 апреля.
5 октября 2022 г. страны-участницы ОПЕК+ договорились снизить квоту на добычу нефти в ноябре и декабре на 2 млн барр./сутки. В результате общая квота альянса составила 41,86 млн барр./сутки, что примерно соответствует уровню апреля 2022 г. (41,7 млн барр./сутки). Половина сокращения пришлась на две страны – Россию и Саудовскую Аравию. Также участники сделки, которая действовала до конца прошлого года, договорились продлить ее до 31 декабря 2023 г.
Ранее страны-участницы ОПЕК+ решили с 5 декабря 2022 г. проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а министерские встречи – раз в полгода. С 2021 г. министры стран, присоединившихся к соглашению, встречались каждый месяц.
Вице-премьер РФ Александр Новак 1 февраля 2023 г. назвал стабильной ситуацию с добычей и экспортом нефти в России, несмотря на санкции Евросоюза (ЕС) и «большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США). «Были приняты все необходимые меры и нашими компаниями, в первую очередь, по нахождению новых логистических цепочек, рынков сбыта, транспортировки нашей нефти», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В 2022 г. после усиления антироссийских санкций российская нефтяная промышленность оказалась под давлением. Основные покупатели нефти и нефтепродуктов из России – ЕС, США и Великобритания – ввели эмбарго на их поставки, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ, а 5 февраля 2023 г. вступит в силу также ценовой потолок на нефтепродукты. В результате российским нефтяникам пришлось спешно перенаправлять поставки из Европы в Азию. В 2022 г. крупнейшими покупателями российской нефти стали Индия и Китай.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что ОПЕК+ будет менять квоту на добычу нефти, только если на мировом нефтяном рынке начнут наблюдаться «очевидные дисбалансы». «Сейчас ситуация выглядит относительно стабильной, а цены на нефть приемлемы для всех заинтересованных сторон», – отмечает он.
С ним соглашается аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Он поясняет, что сохранение текущих квот «выгодно всем» на фоне неопределенной ситуации с поставкой энергоресурсов из России, а также мирового кризиса.
Российская нефть сейчас по-прежнему торгуется с дисконтом к эталонной Brent, хотя в последнее время он стал значительно меньше пиков 2022 г. По данным Минфина, средняя цена российской Urals за январь составила почти $49,5/барр. (-2% к декабрю).
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов связывает решение ОПЕК+ с восстановлением цен на нефть в последние полтора месяца: 8 декабря стоимость Brent упала до многомесячного минимума в $76,8/барр., но к 31 января – поднялась до $85,5/барр. По мнению Родионова, альянс, скорее всего, будет придерживаться текущих квот, пока восстановление спроса на нефть поддерживает цены. По данным биржи ICE, апрельские фьючерсы на Brent 1 февраля торговались по $84,97/барр.
Смит не ожидает заметной реакции со стороны нефтяных рынков, потому что о решении мониторингового комитета ОПЕК+ было известно заранее. Маслов также не ожидает серьезных изменений цен на нефть. «Вероятно, Brent в ближайшей перспективе продолжит торговаться в диапазоне $80-90/барр.», – прогнозирует он.