ЕК предложила структуру потолка цен на нефтепродукты из России

На этом фоне добыча нефти в России в 2023 г. может снизиться на 5-7% в годовом выражении, поясняет Маслов. В таком случае, по расчетам «Ведомостей», по итогам года она составит 498-508 млн т. О том, что Россия готова снизить добычу уже в начале 2023 г. на 5-6%, или на а 500 000–700 000 барр./сутки, для выполнения президентского указа о запрете на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, которые присоединились к потолку, говорил и курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак в конце 2022 г. («Ведомости писали об этом 23 декабря).