ЕК предложила структуру потолка цен на нефтепродукты из России

ЕК предложила структуру потолка цен на нефтепродукты из РоссииУровни ограничений не выглядят критичными, отмечает аналитик
Еврокомиссия (ЕК) предложила структуру предельных цен на нефтепродукты из России, сообщило «РИА Новости» 27 января 2023 г. со ссылкой на представителя ЕК. Эта мера сейчас, по словам собеседника агентства, согласовывается с партнерами по G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), уточнил он.
Это подтвердила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в ЮАР 27 января. «Я не буду вдаваться в подробности. Мы обсуждаем со всеми нашими партнерами – коалицией G7+ и европейским сообществом – то, каков подходящий уровень ограничения цен», – заявила она.
G7 2 сентября 2022 г. объявила о решении ограничить цены на нефть и нефтепродукты из России. К таким санкциям присоединились страны ЕС, Австралия и др. Ограничения цен на нефть и нефтепродукты вводятся одновременно с эмбарго ЕС на их поставки по морю. 5 декабря 2022 г. вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60/барр., а потолок цен на нефтепродукты должен начать действовать 5 февраля 2023 г.
Стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (например, дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Уровни ограничений пока не назывались. Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), но цифры еще могут измениться.
Ранее «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз по ограничениям цен на нефтепродукты, согласно которому потолок на более дорогое топливо должен составить $650/т, а на более дешевое – $350/т (см. номер от 18 января 2023 г.). Часть аналитиков также называла диапазон для ограничения стоимости дизеля от $700 до $800/т.
После усиления антироссийских санкций в 2022 г. нефтекомпаниям РФ пришлось спешно перенаправлять поставки нефти и нефтепродуктов из Европы в Азию. При этом наибольшим спросом в Азии пользуется российская нефть, которая сейчас торгуется с дисконтом к эталонной Brent. Найти новых покупателей на нефтепродукты России сложнее: у Индии и Китая, как крупнейших покупателей нефти из РФ, есть большие мощности по переработке нефти.
Если азиатские покупатели предпочитают импортировать из России нефть, то страны Европы в преддверии эмбарго наращивали поставки российских нефтепродуктов, чтобы создать запасы топлива. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в декабре 2022 г. экспорт дизеля из России достиг многолетнего максимума и составил 1,2 млн барр./сутки («Ведомости» писали об этом 18 января 2023 г.).
При этом поставки дизтоплива в ЕС стали рекордными за 10 месяцев и составили 720 000 барр./сутки. Экспорт бензина в декабре прошлого года также был максимальным – 270 000 барр./сутки.
По словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, потолки цен, которые назвали источники Bloomberg, «не выглядят критичными» для России, но уровень в $45/барр. может «оказать давление» на российский экспорт. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин добавляет, что танкеров для перенаправления поставок нефтепродуктов из Европы в Азию на рынке недостаточно, поэтому также могут возникнуть перебои с поставками и дефицит топлива на мировом рынке.
На этом фоне добыча нефти в России в 2023 г. может снизиться на 5-7% в годовом выражении, поясняет Маслов. В таком случае, по расчетам «Ведомостей», по итогам года она составит 498-508 млн т. О том, что Россия готова снизить добычу уже в начале 2023 г. на 5-6%, или на а 500 000–700 000 барр./сутки, для выполнения президентского указа о запрете на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, которые присоединились к потолку, говорил и курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак в конце 2022 г. («Ведомости писали об этом 23 декабря).
Громадин прогнозирует снижение производства нефтепродуктов – на 10-20% (до 218-245 млн т. – «Ведомости»). Новак ранее также говорил ТАСС, что в случае проблем с реализацией нефтепродуктов нефтепереработка «в каком-то объеме может быть замещена дополнительными объемами экспорта нефти».