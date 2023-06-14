ОПЕК сократила добычу нефти в мае на 464 000 барр./сутки

Государства Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в мае 2023 г. снизили добычу нефти на 464 000 барр./сутки по сравнению с апрелем этого года до 28 млн барр./сутки. Об этом говорится в ежемесячном докладе ОПЕК, опубликованном 13 июня. При этом суточная добыча нефти в мире сократилась за тот же период к предыдущему месяцу на 1 млн барр. и составила 100,2 млн барр. Она все еще оставалась на 1,7 млн барр. выше, чем в мае 2022 г.