ОПЕК сократила добычу нефти в мае на 464 000 барр./сутки

ОПЕК сократила добычу нефти в мае на 464 000 барр./суткиЭто должно было помочь удержанию нефтяных цен от дальнейшего падения
Государства Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в мае 2023 г. снизили добычу нефти на 464 000 барр./сутки по сравнению с апрелем этого года до 28 млн барр./сутки. Об этом говорится в ежемесячном докладе ОПЕК, опубликованном 13 июня. При этом суточная добыча нефти в мире сократилась за тот же период к предыдущему месяцу на 1 млн барр. и составила 100,2 млн барр. Она все еще оставалась на 1,7 млн барр. выше, чем в мае 2022 г.
Сокращение добычи в странах ОПЕК произошло из-за добровольного снижения добычи девятью странами, присоединившимися к соглашению ОПЕК+, вступившему в силу 1 мая. Всего эти страны должны сократить добычу на 1,66 млн барр./сутки. Наибольшая часть сокращения – 1,039 млн барр./сутки – приходится именно на членов ОПЕК. Саудовская Аравия должна сократить добычу на 500 000 барр./сутки, ОАЭ – на 144 000 барр./сутки, Ирак – на 211 000 барр./сутки, Кувейт – на 128 000 барр./сутки, Алжир – на 48 000 барр./сутки и Габон – на 8000 барр./сутки.
Из них пока только Саудовская Аравия добилась заявленного сокращения: в мае добыча в стране снизилась на 519 000 барр./сутки по сравнению с апрелем до 9,98 млн барр./сутки, говорится в докладе. ОАЭ почти достигли цели: в мае сокращение составило 140 000 барр./сутки, суточная добыча упала до 2,9 млн барр.
Кувейт сократил добычу на 95 000 барр./сутки до 2,6 млн барр./сутки, а Алжир – на 36 000 барр./сутки до 974 000 барр./сутки. При этом Нигерия, Иран и Ангола нарастили объемы суточной добычи в мае: Нигерия повысила производство нефти на 171 000 барр./сутки до 1,27 млн барр./сутки, Иран – на 61 000 барр./сутки до 2,7 млн барр./сутки, Ангола – на 54 000 барр./сутки до 1,14 млн барр./сутки.
Еще на 40 000 барр./сутки должен сократить добычу с 1 мая Оман, который входит в ОПЕК+. Снижение Казахстана – 78 000 барр./сутки, а России – 500 000 барр./сутки. РФ уже достигла целевого уровня, сообщал в начале мая вице-премьер РФ Александр Новак. Российские власти объявили о добровольном сокращении добычи нефти в стране в феврале этого года. Это решение будет действовать до конца 2024 г. Причем сокращение отечественной добычи в этом году, по словам Новака, будет произведено «от уровня, согласованного на встрече 4 июня».
4 июня состоялась встреча министров стран ОПЕК+, на которой они договорились сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки с 1 января 2024 г. Общая квота составит 40,46 млн барр./сутки. Существенно сократится квота на добычу нефти для России – на 650 000 барр./сутки, Нигерии – на 362 000 барр./сутки, Анголы – на 175 000 барр./сутки, Малайзии – на 166 000 барр./сутки. При этом квота Саудовской Аравии сохранится на нынешнем уровне в 10,48 млн барр./сутки, а квота ОАЭ вырастет на 200 000 барр./сутки. При этом Эр-Рияд 4 июня пообещал дополнительно урезать добычу еще на 1 млн барр./сутки.
Страны ОПЕК+, объявившие о добровольном снижении добычи нефти, могут выйти на намеченный уровень сокращения в 1,66 млн барр./сутки к III кварталу этого года, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По его словам, многие страны ОПЕК+ «скорее рады намеченному сокращению добычи» из-за хронической нехватки инвестиций в отрасль и плохой логистики поставок.
Добровольное сокращение добычи нефти удержало цены на нефть от падения ниже $70/барр., отмечает Маслов. При этом в ближайшие месяцы поддерживать цены будет рост спроса на нефть летом, добавляет эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Но ключевым фактором для рынка, скорее всего, останется политика Федерального резерва США, который с марта 2022 г. по май 2023 г. повышал ключевую ставку по федеральным фондам 10 раз. Если ФРС продолжит политику повышения ставки, поясняет Родионов, стоимость Brent будет оставаться вблизи $75/барр.
Маслов ожидает, что в 2023 г. стоимость Brent будет находиться в диапазоне $75–85/барр., а в будущем году – $70–80/барр. При этом баррель Urals, отмечает Маслов, в 2023 г. будет стоить $50–60, а в 2024 г. – $45–55. С ним соглашается старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит. По его прогнозу, в 2023 г. средняя цена Brent составит $79/барр., Urals – $57/барр.
Российский Минфин определял среднюю цену на Urals в январе – мае 2023 г. в $51,5/барр., в мае – $53,34/барр. По данным биржи ICE, 13 июня августовские фьючерсы на Brent торговались по $74,4/барр.