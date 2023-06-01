Назван объем вложений для сохранения текущей добычи нефти в России

Назван объем вложений для сохранения текущей добычи нефти в РоссииКомпаниям придется нарастить инвестиции до 2030 года более чем на 400 млрд руб.
Для сохранения текущего уровня добычи нефти в России российским нефтяникам в 2024–2030 гг. придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб. Об этом говорится в обзоре компании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости».
В 2022 г. инвестиции в добычу нефти в России выросли на 17,7% до 1,8 трлн руб. Аналитики Kasatkin Consulting отмечают, что в I квартале 2023 г. нефтекомпании «продолжали активно инвестировать», но во II квартале началось постепенное снижение вложений, которое продлится до конца года. В результате, прогнозируется в обзоре, инвестиции в 2023 г. снизятся на 7,6% по сравнению с 2022 г. и составят 1,68 трлн руб.
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