Назван объем вложений для сохранения текущей добычи нефти в России

В 2022 г. инвестиции в добычу нефти в России выросли на 17,7% до 1,8 трлн руб. Аналитики Kasatkin Consulting отмечают, что в I квартале 2023 г. нефтекомпании «продолжали активно инвестировать», но во II квартале началось постепенное снижение вложений, которое продлится до конца года. В результате, прогнозируется в обзоре, инвестиции в 2023 г. снизятся на 7,6% по сравнению с 2022 г. и составят 1,68 трлн руб.