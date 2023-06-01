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Назван объем вложений для сохранения текущей добычи нефти в России

Компаниям придется нарастить инвестиции до 2030 года более чем на 400 млрд руб.
Дарья Савенкова
Без значительных вложений в производственные мощности Россия рискует в перспективе опуститься в рейтинге крупнейших нефтедобывающих стран мира / Илья Питалев / РИА Новости

Для сохранения текущего уровня добычи нефти в России российским нефтяникам в 2024–2030 гг. придется ежегодно наращивать инвестиции на 62 млрд руб. Об этом говорится в обзоре компании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), с которым ознакомились «Ведомости».

В 2022 г. инвестиции в добычу нефти в России выросли на 17,7% до 1,8 трлн руб. Аналитики Kasatkin Consulting отмечают, что в I квартале 2023 г. нефтекомпании «продолжали активно инвестировать», но во II квартале началось постепенное снижение вложений, которое продлится до конца года. В результате, прогнозируется в обзоре, инвестиции в 2023 г. снизятся на 7,6% по сравнению с 2022 г. и составят 1,68 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных