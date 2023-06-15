ЕЦБ повысил базовую ставку до 4%

Регулятор отмечает, что, по июньским прогнозам, общая инфляция в 2023 г. в еврозоне составит 5,4%, в 2024 г. – 3%, в 2025 г. – 2,2%. Вместе с этим были понижены прогнозы экономического роста на этот и следующий год – с 1,1 до 0,9% и с 1,6 до 1,5% соответственно. В 2025 г. ожидается рост на 1,6%.