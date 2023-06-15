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Экономика

ЕЦБ повысил базовую ставку до 4%

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 4%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение повысить ставки 15 июня принял совет управляющих ЕЦБ. На 25 б. п. также были повышены ставки по депозитам и по маржинальным кредитам – до 4,25% и 3,50% соответственно. Решение начинает действовать с 21 июня.

ЕЦБ повышает ставки в восьмой раз подряд. В предыдущий раз совет принял решение о повышении базовых ставок на 25 б. п. в мае.

Регулятор отмечает, что, по июньским прогнозам, общая инфляция в 2023 г. в еврозоне составит 5,4%, в 2024 г. – 3%, в 2025 г. – 2,2%. Вместе с этим были понижены прогнозы экономического роста на этот и следующий год – с 1,1 до 0,9% и с 1,6 до 1,5% соответственно. В 2025 г. ожидается рост на 1,6%.

«Будущие решения совета управляющих обеспечат доведение ключевых процентных ставок ЕЦБ до уровней, достаточно ограничительных для достижения своевременного возвращения инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%, и будут удерживаться на этих уровнях столько, сколько потребуется», – заявили в ЕЦБ.

Экономика еврозоны в I квартале 2023 г. сократилась на 0,1%. Представитель Еврокомиссии Верле Нютс 8 июня подтвердила начало рецессии. Снижение коллективного ВВП в еврозоне идет второй квартал подряд. Аналогичная динамика была зафиксирована в IV квартале 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных