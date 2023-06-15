ЕЦБ повысил базовую ставку до 4%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 4%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение повысить ставки 15 июня принял совет управляющих ЕЦБ. На 25 б. п. также были повышены ставки по депозитам и по маржинальным кредитам – до 4,25% и 3,50% соответственно. Решение начинает действовать с 21 июня.
ЕЦБ повышает ставки в восьмой раз подряд. В предыдущий раз совет принял решение о повышении базовых ставок на 25 б. п. в мае.
Регулятор отмечает, что, по июньским прогнозам, общая инфляция в 2023 г. в еврозоне составит 5,4%, в 2024 г. – 3%, в 2025 г. – 2,2%. Вместе с этим были понижены прогнозы экономического роста на этот и следующий год – с 1,1 до 0,9% и с 1,6 до 1,5% соответственно. В 2025 г. ожидается рост на 1,6%.
«Будущие решения совета управляющих обеспечат доведение ключевых процентных ставок ЕЦБ до уровней, достаточно ограничительных для достижения своевременного возвращения инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%, и будут удерживаться на этих уровнях столько, сколько потребуется», – заявили в ЕЦБ.
Экономика еврозоны в I квартале 2023 г. сократилась на 0,1%. Представитель Еврокомиссии Верле Нютс 8 июня подтвердила начало рецессии. Снижение коллективного ВВП в еврозоне идет второй квартал подряд. Аналогичная динамика была зафиксирована в IV квартале 2022 г.