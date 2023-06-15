Мантуров: в этом году будет восстановлено около 70 предприятий в новых регионах
В новых регионах удалось восстановить уже 115 предприятий, еще около 70 будет восстановлено до конца 2023 г., заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».
«В общей сложности по предприятиям промышленности в новых регионах – их около 600. За прошлый год и текущий мы восстановили работу уже 115 предприятий, в этом году примерно еще 70 будет восстановлено», – рассказал он.
Темпы восстановления зависят от «ритмичности» работы с Минобороны, которое, например, занимается разминированием производственных площадок, а также мер поддержки, оказываемых государством.
30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет. Мишустин напомнил о разработанной программе социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ее меры направлены на сохранение рабочих мест, запуск дополнительных мощностей и дальнейшую поддержку различных секторов экономики, уточнил он.
30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.