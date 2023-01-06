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Мантуров заявил о необходимости восстановить промышленные предприятия в Мариуполе

Ведомости

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Мариуполь в Донецкой народной республике, заявив о необходимости восстановить работу промышленных предприятий города. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин пояснил, что вместе с Мантуровым они посетили Азовский судоремонтный завод, Мариупольский морской торговый порт, предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», а также завод им. Ильича.

«Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены», – написал он.

По оценке Пушилина у России есть все возможности для восстановления промышленного потенциала Донбасса.

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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В мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах по восстановлению всех освобожденных территорий Украины. В ноябре он также сообщал о том, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года. По его данным, в Мариуполе сейчас работают 28 000 строителей. Работы идут «хорошими темпами», сейчас восстанавливают порядка 1250 объектов, уже готовы 150 домов.

30 сентября 2022 г. президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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