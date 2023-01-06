Мантуров заявил о необходимости восстановить промышленные предприятия в Мариуполе

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах по восстановлению всех освобожденных территорий Украины. В ноябре он также сообщал о том, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года. По его данным, в Мариуполе сейчас работают 28 000 строителей. Работы идут «хорошими темпами», сейчас восстанавливают порядка 1250 объектов, уже готовы 150 домов.