Файзуллин сообщил о восстановлении новых территорий с опережением

«Мирная жизнь восстанавливается и в тех графиках, которые мы перед собой поставили, правительство поставило, президент. Надо отметить, что на 2022 г. эту задачу выполнили с некоторым опережением», — отметил Файзулин (цитата по «РИА Новости»).