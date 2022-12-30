Файзуллин сообщил о восстановлении новых территорий с опережением
Восстановление новых территорий России по итогам 2022 г. удается выполнять с опережением, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Мирная жизнь восстанавливается и в тех графиках, которые мы перед собой поставили, правительство поставило, президент. Надо отметить, что на 2022 г. эту задачу выполнили с некоторым опережением», — отметил Файзулин (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, новые территории восстанавливают 42 000 человек, а в пиковые моменты число строителей достигало 60 000.
В мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах по восстановлению всех освобожденных территорий Украины. В ноябре он также сообщал о том, что российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.
По его данным, в Мариуполе сейчас работают 28 000 строителей. Работы идут «хорошими темпами», сейчас восстанавливают порядка 1250 объектов, уже готовы 150 домов. Хуснуллин указал на проблему по подключению к сетям.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.