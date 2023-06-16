Котяков: уровень безработицы на некоторых территориях превышает 10%

Но, несмотря на то что безработица в стране остается на рекордно низком уровне, это «не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», отмечал президент России Владимир Путин во время совещания с правительством 29 марта. По его словам, открытыми остаются вопросы к качеству рабочих мест. «В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах», – говорил глава государства.