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Экономика

Котяков: уровень безработицы на некоторых территориях превышает 10%

Ведомости

На некоторых территориях России уровень безработицы превышает 10%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом он сообщил на сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Ингушетии.

«Мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%. Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать», – приводит его слова ТАСС.

Для таких территорий, отметил министр, планируется вырабатывать дополнительные решения для развития рынка труда. «На сегодняшний день в Ингушетии самая высокая безработица по нашим статистическим данным, по-моему, 27%», – привел данные министр.

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В конце мая «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата отмечали, что уровень безработицы обновил свой рекорд. По итогам апреля текущего года показатель составил 3,3%. Предыдущий минимум был зафиксирован два месяца назад – в феврале (3,5%).

Но, несмотря на то что безработица в стране остается на рекордно низком уровне, это «не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», отмечал президент России Владимир Путин во время совещания с правительством 29 марта. По его словам, открытыми остаются вопросы к качеству рабочих мест. «В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах», – говорил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных