Уровень безработицы в апреле 2023 года обновил рекорд

Рост зарплат – один из тех факторов, которые обеспечивают оживление потребительского спроса, добавил Латыпов. Так, в I квартале 2023 г. доля доходов, которые домохозяйства потратили на товары и услуги, оказалась выше, чем в 2017-2019 гг., до пандемии, составив 89%. Выше эта доля была только в I квартале 2022 г., когда наблюдался ажиотажный потребительский спрос, уточнил он. «В свою очередь усиление потребительского спроса, с одной стороны, внесет положительный вклад в динамику ВВП во II-IV кварталах, с другой стороны – будет источником дополнительного инфляционного давления в условиях ограниченного предложения», – прогнозирует экономист.