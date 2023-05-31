Уровень безработицы в апреле 2023 года обновил рекорд

Уровень безработицы в апреле 2023 года обновил рекордЗарплаты в реальном выражении по итогам марта выросли на 9,1% к февралю
Уровень безработицы обновил свой рекорд. Согласно новым опубликованным данным Росстата, по итогам апреля текущего года показатель составил 3,3%. Предыдущий минимум был зафиксирован два месяца назад – в феврале (3,5%).
Несмотря на то что безработица в стране остается на рекордно низком уровне, это «не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», отметил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством 29 марта. По его словам, открытыми остаются вопросы к качеству рабочих мест. «В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах», – отметил он.
Официальная статистика зарегистрировала также и рост среднемесячной начисленной заработной платы. В марте 2023 г. россиянин в среднем получал 71 334 руб., это на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К февралю 2023 г. показатель вырос на 9,5%. В реальном выражении оплата труда выросла на 2,7% год к году и на 9,1% к предыдущему месяцу.
Среднемесячная начисленная пенсия гражданина в апреле 2023 г. составила 19 435 руб. Сумма выросла на 14,5% по сравнению с тем же месяцем 2022 г. А вот к марту 2023 г. показатель почти не вырос – разница зафиксирована всего на 0,4% в большую сторону. В реальном выражении пенсия выросла на 11,9% к апрелю 2022 г. и не изменилась по отношению к предыдущему месяцу.
Ранее в тематическом опросе рекрутингового сервиса HeadHunter половина работодателей заявили о планах увеличить зарплаты сотрудников в этом году. Каждая вторая опрошенная компания (56%) заявила, что планирует увеличить фонд оплаты труда на 5–15%. Сократить расходы на зарплаты собираются лишь 3% работодателей, из них большинство (почти две трети) – на 5–15%.
Кроме того, в последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РФ.
Низкий уровень безработицы говорит о том, что циклическое восстановление экономики завершено, считает экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. «После трех кварталов роста ВВП темпами в 0,6-1% квартал к кварталу рост замедлится до 0,2-0,4% во II-IV кварталах 2023 г. и составит порядка 1,5% по итогам года», – сказал он.
Кроме того, опубликованные Росстатом данные указывают на то, что напряженность на рынке труда не просто сохраняется, но и нарастает, уверен автор Telegram-канала «Мои инвестиции», экономист Родион Латыпов. «Сейчас конъюнктура на сырьевых рынках уже не такая оптимистичная, как годом ранее, а зарплаты растут начиная с IV квартала 2022 г. под влиянием недостатка рабочей силы. Снижение безработицы до исторического минимума – еще один симптом этого недостатка», – пояснил он.
Рост зарплат – один из тех факторов, которые обеспечивают оживление потребительского спроса, добавил Латыпов. Так, в I квартале 2023 г. доля доходов, которые домохозяйства потратили на товары и услуги, оказалась выше, чем в 2017-2019 гг., до пандемии, составив 89%. Выше эта доля была только в I квартале 2022 г., когда наблюдался ажиотажный потребительский спрос, уточнил он. «В свою очередь усиление потребительского спроса, с одной стороны, внесет положительный вклад в динамику ВВП во II-IV кварталах, с другой стороны – будет источником дополнительного инфляционного давления в условиях ограниченного предложения», – прогнозирует экономист.