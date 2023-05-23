В России​​ инфляция на начало мая стала минимальной в Европе

Рост цен на 0,5% и более зафиксирован в 33 регионах России. Больше всего инфляции подверглась Архангельская область с показателем 1,3% – это связано с удорожанием услуг на 2,3%. Среди продуктов в апреле по отношению к марту 2023 г. увеличились цены на сахарный песок (+2,1%). В 50 субъектах России подорожание составило 0,1–3,0%, в 25 – на 3,1–6,6%, а в восьми регионах сахар подешевел на 0,1–1,9%.