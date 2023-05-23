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Экономика

В России​​ инфляция на начало мая стала минимальной в Европе

Показатель составил 2,3%, сообщил премьер Михаил Мишустин
Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

Инфляция к началу мая замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая с докладом на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае. Это минимальный показатель среди всех стран Европы, уточнил он.

Другие индикаторы также демонстрируют устойчивость экономики России. Уровень безработицы находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%.

«В прошлом году мы достигли нового исторического максимума по сбору зерновых – 157 млн т. Значительно превзойдя даже достижения Советского Союза. Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу», – похвастался премьер.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,9% в марте.

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Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей замедлился до 5,6% в годовом выражении с 5,7% в марте.

Инфляция в апреле в России составила 0,38%, в годовом выражении показатель замедлился до 2,3%. Такие данные предоставил Росстат в отчетности об индексе потребительских цен.

Рост цен на 0,5% и более зафиксирован в 33 регионах России. Больше всего инфляции подверглась Архангельская область с показателем 1,3% – это связано с удорожанием услуг на 2,3%. Среди продуктов в апреле по отношению к марту 2023 г. увеличились цены на сахарный песок (+2,1%). В 50 субъектах России подорожание составило 0,1–3,0%, в 25 – на 3,1–6,6%, а в восьми регионах сахар подешевел на 0,1–1,9%.

Цены также увеличились на свинину и живую и охлажденную рыбу (+1,5%), баранину, бескостную свинину и мороженую неразделанную рыбу (+1,5%), фруктовые соки (+0,9%) и другие категории продуктов питания. Наиболее заметен рост цен на плодоовощную продукцию. Например, репчатый лук подорожал на 22,6%, белокочанная капуста – на 22,5%, груши – на 8,2%, лимоны – на 5%. Гречневая крупа подешевела на 2,6%, куриные яйца – на 1,5%, вермишель – на 1,3%.

Еврокомиссия (ЕК) называла базовую инфляцию одним из трех ключевых рисков для экономики ЕС, писали «Ведомости». Две другие угрозы – развитие банковского кризиса и новый виток ценового ралли на энергетических рынках, говорилось в последнем ежеквартальном докладе ЕК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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