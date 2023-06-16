Голикова назвала число россиян с зарплатой ниже МРОТа

Со ссылкой на данные налоговой Голикова рассказала, что в России 6 млн человек не получают минимального размера оплаты труда. «Это не значит, что они не заняты где-то еще, но, по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек», – сообщила Голикова, отметив, что это «огромный корпус проблем», над которыми нужно работать (цитата по «РИА Новости»).