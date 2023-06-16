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Экономика

Голикова назвала число россиян с зарплатой ниже МРОТа

Ведомости

12 млн граждан России не имеют трудовых договоров, еще 6 млн не получают минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Со ссылкой на данные налоговой Голикова рассказала, что в России 6 млн человек не получают минимального размера оплаты труда. «Это не значит, что они не заняты где-то еще, но, по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек», – сообщила Голикова, отметив, что это «огромный корпус проблем», над которыми нужно работать (цитата по «РИА Новости»).

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«Еще 12 млн человек у нас не имеют вообще никаких трудовых договоров, они не наемные, они не имеют гражданско-правовых договоров, они не являются самозанятыми и т. д.», – уточнила Голикова (цитата по ТАСС).

На этой же сессии министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что на некоторых территориях России уровень безработицы превышает 10%. По его словам, самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Ингушетии.

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С 1 января 2023 г. МРОТ составляет 16 242 руб. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с начала 2024 г. проиндексировать минимальный размер оплаты труда на дополнительные 10% до 19 242 руб. В конце мая Котяков заявил, что к 2030 г. МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум, который сейчас составляет 14 375 руб.

В 2022 г. медианная заработная плата, рассчитанная на основе данных Соцфонда, составила 40 368 руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 14,13%. Кроме того, на 14,14% до 65 338 руб. увеличилась средняя номинальная оплата труда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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