Кабмин по поручению президента разработает механизм «ученического договора»

«Отдельно прошу правительство подготовить предложения по развитию такого инструмента как "ученический договор". Его смысл в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник получает гарантию трудоустройства на более квалифицированные места», – рассказал президент. Он отметил, что для работы этого инструмента необходимо продумать стимулы для бизнеса, в том числе и господдержку.