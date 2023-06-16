Кабмин по поручению президента разработает механизм «ученического договора»
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию такого инструмента как «ученический договор». Об этом он рассказал в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Отдельно прошу правительство подготовить предложения по развитию такого инструмента как "ученический договор". Его смысл в том, что работодатель за свой счет отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник получает гарантию трудоустройства на более квалифицированные места», – рассказал президент. Он отметил, что для работы этого инструмента необходимо продумать стимулы для бизнеса, в том числе и господдержку.
Также Путин выступил с двумя предложениями в сфере профессионального образования, так как необходимо повысить их мотивацию работать на результат, т.е. на успешное трудоустройство выпуск.
«Первое – установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности, главный из них – это качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования. И второе – предлагаю ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики. Это позволит максимально гибко учитывать меняющиеся тренды, новые запросы и приоритеты», – добавил президент.
В пилотном режиме механизм «ученического договора» уже был протестирован в Сахалинской области. Он позволяет гражданам повысить квалификацию, а компаниям – решить проблему дефицита кадров.
Как ранее сообщали «Ведомости», почти 180 образовательных программ в шести российских вузах участвуют в пилотном проекте по переходу от Болонской системы к трехуровневой системе профессионального образования. Об этом 15 июня рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на полях ПМЭФ.
В послании Федеральному собранию 21 февраля Путин объявил о реформе системы высшего образования. 12 мая глава государства подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Он предусматривает три уровня обучения: базовое высшее (срок освоения от четырех до шести лет), специализированное высшее (освоение от года до трех), а также аспирантура. Программы магистратуры и ординатуры будут реализовываться на специализированном уровне.