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Экономика

Силуанов допустил корректировку бюджетного правила в этом году

Ведомости

Министерство финансов при необходимости может скорректировать бюджетное правило, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире РБК.

«Бюджетное правило мы пока в целом в базе не хотим корректировать. Но если мы видим необходимость корректировки бюджетных трат, то в этом году какие-то временные отступления могут быть», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что «если потребуется проводить расходы, какие-то отступления от бюджетного правила без рисков для макроустойчивости, на мой взгляд, допустимы».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил на ПМЭФ, что действующие параметры бюджетного правила требуют пересмотра. По его оценкам, наряду с оптимизацией расходов это может стать источником финансирования текущих потребностей бюджета. Решетников отметил, что сейчас еще не совсем понятен объем дополнительных расходов, которые надо обеспечить, но дискуссии об их приоритизации не избежать.

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По старому бюджетному правилу Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения, выше которой доходы считались дополнительными, находилась на уровне $44,2/барр.) покупал для Фонда национального благосостояния (ФНБ) иностранную валюту и золото. Операции в интересах министерства проводил ЦБ. В начале марта 2022 г. Минфин сообщил о приостановке действия правила на этот год после того, как западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая часть средств ФНБ.

В апреле этого года было введено новое бюджетное правило, которое привязано к базовому нефтегазовому доходу в 8 трлн руб. в год. В конце 2022 г. Минфин также увеличил максимальную долю юаня в структуре ФНБ с 30% до 60%, а золота – с 20% до 40%, исключив при этом доллары из структуры фонда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных