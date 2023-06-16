Силуанов допустил корректировку бюджетного правила в этом году
«Бюджетное правило мы пока в целом в базе не хотим корректировать. Но если мы видим необходимость корректировки бюджетных трат, то в этом году какие-то временные отступления могут быть», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что «если потребуется проводить расходы, какие-то отступления от бюджетного правила без рисков для макроустойчивости, на мой взгляд, допустимы».
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил на ПМЭФ, что действующие параметры бюджетного правила требуют пересмотра. По его оценкам, наряду с оптимизацией расходов это может стать источником финансирования текущих потребностей бюджета. Решетников отметил, что сейчас еще не совсем понятен объем дополнительных расходов, которые надо обеспечить, но дискуссии об их приоритизации не избежать.
По старому бюджетному правилу Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения, выше которой доходы считались дополнительными, находилась на уровне $44,2/барр.) покупал для Фонда национального благосостояния (ФНБ) иностранную валюту и золото. Операции в интересах министерства проводил ЦБ. В начале марта 2022 г. Минфин сообщил о приостановке действия правила на этот год после того, как западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая часть средств ФНБ.
В апреле этого года было введено новое бюджетное правило, которое привязано к базовому нефтегазовому доходу в 8 трлн руб. в год. В конце 2022 г. Минфин также увеличил максимальную долю юаня в структуре ФНБ с 30% до 60%, а золота – с 20% до 40%, исключив при этом доллары из структуры фонда.