Силуанов допустил корректировку бюджетного правила в этом году

По старому бюджетному правилу Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения, выше которой доходы считались дополнительными, находилась на уровне $44,2/барр.) покупал для Фонда национального благосостояния (ФНБ) иностранную валюту и золото. Операции в интересах министерства проводил ЦБ. В начале марта 2022 г. Минфин сообщил о приостановке действия правила на этот год после того, как западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая часть средств ФНБ.