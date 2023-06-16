Президент заявил о снижении зависимости от «нефтегазовой иглы»
Президент России Владимир Путин заявил о тенденции снижения зависимости от «нефтегазовой иглы». Об этом глава государства заявил на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин отметил, что рост ненефтегазовых доходов за январь – май этого года составил 9,1%. «При этом в мае темп составил плюс 28,5%. Вновь хочу подчеркнуть, речь идет о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа, а это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия <...> развиваются и набирают обороты», – подчеркнул он.
«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили, когда же слезем с нефтегазовой иглы. Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», – сказал президент.
О росте ненефтегазовых доходов Путин также заявлял летом прошлого года на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Тогда он отметил, что несмотря на проблемы, которые «нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники», наполняемость бюджета «идет нужными темпами». По его оценкам, тогда рост таких доходов составил «24% за последнее время».
Егоров заявил, что консолидированный бюджет по сравнению с 2021 г. вырос на 32%, что составляет дополнительные 4,1 трлн руб. Глава ФНС отметил, что большую роль сыграли как нефтегазовые доходы, так и ненефтегазовые.