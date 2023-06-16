Президент заявил о снижении зависимости от «нефтегазовой иглы»

Путин отметил, что рост ненефтегазовых доходов за январь – май этого года составил 9,1%. «При этом в мае темп составил плюс 28,5%. Вновь хочу подчеркнуть, речь идет о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа, а это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия <...> развиваются и набирают обороты», – подчеркнул он.