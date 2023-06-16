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Президент заявил о снижении зависимости от «нефтегазовой иглы»

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Президент России Владимир Путин заявил о тенденции снижения зависимости от «нефтегазовой иглы». Об этом глава государства заявил на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин отметил, что рост ненефтегазовых доходов за январь – май этого года составил 9,1%. «При этом в мае темп составил плюс 28,5%. Вновь хочу подчеркнуть, речь идет о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа, а это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия <...> развиваются и набирают обороты», – подчеркнул он.

«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили, когда же слезем с нефтегазовой иглы. Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», – сказал президент.

О росте ненефтегазовых доходов Путин также заявлял летом прошлого года на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. Тогда он отметил, что несмотря на проблемы, которые «нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники», наполняемость бюджета «идет нужными темпами». По его оценкам, тогда рост таких доходов составил «24% за последнее время».

Егоров заявил, что консолидированный бюджет по сравнению с 2021 г. вырос на 32%, что составляет дополнительные 4,1 трлн руб. Глава ФНС отметил, что большую роль сыграли как нефтегазовые доходы, так и ненефтегазовые.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных