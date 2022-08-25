Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов России
Нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России растут, несмотря на санкции западных стран в отношении страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», — заявил Путин.
По мнению главы государства, это говорит о стабилизации экономических показателей «на данный момент времени». При этом Путин подчеркнул, что в России «понимают риски» и видят их в среднесрочной перспективе.
Егоров заявил, что консолидированный бюджет по сравнению с 2021 г. вырос на 32%, что составляет дополнительные 4,1 трлн руб. Глава ФНС отметил, что большую роль сыграли как нефтегазовые доходы, так и ненефтегазовые. Он подтвердил, что последний показатель увеличился на 24%, что составляет дополнительные 2 трлн руб.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. В Европе отмечали, что цель санкций в том числе заключается в том, чтобы ослабить российскую экономику. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.
Кроме того, власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России.
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