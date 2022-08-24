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Экономика

Мишустин назвал достойными результаты исполнения бюджета в первом полугодии

Ведомости

Несмотря на сильнейшее внешнее давление на российскую экономику, результаты исполнения федерального бюджета России по итогам первого полугодия 2022 г. в целом достойные, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Объем внешнего госдолга России сократился на треть, рассказал Мишустин. Доходы бюджета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 14 трлн руб., расходы – около 12,4 трлн руб.

«Несмотря на сильнейшее внешнее давление как на отдельные компании, так и на экономику нашей страны, результаты в целом достойные», – отметил Мишустин.

По словам премьер-министра, кассовое исполнение идет в соответствии со сроками и все стороны – регионы, отрасли и граждане – вовремя получают предусмотренные ресурсы. Мишустин подчеркнул, что таких результатов удалось достичь за счет принятого пакета мер помощи.

Ранее аналитики АКРА на основе оперативных данных за январь – июль сообщали, что совокупный профицит бюджетов российских регионов на 1 августа составил более 1,4 трлн руб. На 1 июля, по оперативным данным Минфина, профицит консолидированных региональных бюджетов (включает бюджеты муниципалитетов) составлял 1,16 трлн руб. Федеральный бюджет в январе – июле, по предварительной статистике, был исполнен с профицитом в 482 млрд руб. По сравнению с показателем за полугодие он сократился почти в три раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных