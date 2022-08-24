Мишустин назвал достойными результаты исполнения бюджета в первом полугодии
Несмотря на сильнейшее внешнее давление на российскую экономику, результаты исполнения федерального бюджета России по итогам первого полугодия 2022 г. в целом достойные, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Объем внешнего госдолга России сократился на треть, рассказал Мишустин. Доходы бюджета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 14 трлн руб., расходы – около 12,4 трлн руб.
«Несмотря на сильнейшее внешнее давление как на отдельные компании, так и на экономику нашей страны, результаты в целом достойные», – отметил Мишустин.
По словам премьер-министра, кассовое исполнение идет в соответствии со сроками и все стороны – регионы, отрасли и граждане – вовремя получают предусмотренные ресурсы. Мишустин подчеркнул, что таких результатов удалось достичь за счет принятого пакета мер помощи.
Ранее аналитики АКРА на основе оперативных данных за январь – июль сообщали, что совокупный профицит бюджетов российских регионов на 1 августа составил более 1,4 трлн руб. На 1 июля, по оперативным данным Минфина, профицит консолидированных региональных бюджетов (включает бюджеты муниципалитетов) составлял 1,16 трлн руб. Федеральный бюджет в январе – июле, по предварительной статистике, был исполнен с профицитом в 482 млрд руб. По сравнению с показателем за полугодие он сократился почти в три раза.