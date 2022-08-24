Мишустин назвал достойными результаты исполнения бюджета в первом полугодии

Ранее аналитики АКРА на основе оперативных данных за январь – июль сообщали, что совокупный профицит бюджетов российских регионов на 1 августа составил более 1,4 трлн руб. На 1 июля, по оперативным данным Минфина, профицит консолидированных региональных бюджетов (включает бюджеты муниципалитетов) составлял 1,16 трлн руб. Федеральный бюджет в январе – июле, по предварительной статистике, был исполнен с профицитом в 482 млрд руб. По сравнению с показателем за полугодие он сократился почти в три раза.