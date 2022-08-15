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Профицит региональных бюджетов приблизился к 1,5 трлн рублей

Более чем у 70 регионов доходы за январь – июль превысили расходы
Любовь Романова
На федеральном уровне уже принят ряд эффективных мер для поддержки регионов в условиях санкций / Максим Стулов / Ведомости

Совокупный профицит бюджетов российских регионов на 1 августа составил более 1,4 трлн руб., подсчитали аналитики АКРА на основе оперативных данных за январь – июль. В аналогичном периоде прошлого года он достигал примерно 0,8 трлн руб. Такую динамику эксперты связывают с ростом поступлений от секторов добычи нефти, природного газа и угля.

На 1 июля, по оперативным данным Минфина, профицит консолидированных региональных бюджетов (включает бюджеты муниципалитетов) составлял 1,16 трлн руб. Федеральный бюджет в январе – июле, по предварительной статистике, был исполнен с профицитом в 482 млрд руб. По сравнению с показателем за полугодие он сократился почти в 3 раза.

Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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