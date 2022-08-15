Профицит региональных бюджетов приблизился к 1,5 трлн рублей

Профицит региональных бюджетов приблизился к 1,5 трлн рублейБолее чем у 70 регионов доходы за январь – июль превысили расходы
Совокупный профицит бюджетов российских регионов на 1 августа составил более 1,4 трлн руб., подсчитали аналитики АКРА на основе оперативных данных за январь – июль. В аналогичном периоде прошлого года он достигал примерно 0,8 трлн руб. Такую динамику эксперты связывают с ростом поступлений от секторов добычи нефти, природного газа и угля.
На 1 июля, по оперативным данным Минфина, профицит консолидированных региональных бюджетов (включает бюджеты муниципалитетов) составлял 1,16 трлн руб. Федеральный бюджет в январе – июле, по предварительной статистике, был исполнен с профицитом в 482 млрд руб. По сравнению с показателем за полугодие он сократился почти в 3 раза.
Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».
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