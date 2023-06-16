Путин рассказал о хорошем состоянии нефтегазового рынка России

Однако ограничения имеют негативные последствия и для России, добавил президент. «Но, во-первых, для разных рынков – это разные скидки. В некоторых случаях скидки являются минимальными. Во-вторых, как я сказал, все эти скидки так или иначе влияют на мировую ценовую конъюнктуру и в целом на таком уровне находятся, который нас вполне устраивает. Добыча растет, нас это внутри страны устраивает. Объемы продаж приличные. Да, это сказывается на доходах бюджета, безусловно. И цены на газ, и объемы продаж газа на известные рынки, прежде всего европейские… Ну происходит постепенная замена. Никакой катастрофы мы не видим. Это заставляет наши компании действовать более энергично, искать новую логистику, партнеров. Они находят», – констатировал президент.