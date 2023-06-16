Песков заявил об открытости России для иностранных инвесторов

«Мы открытая для иностранного бизнеса, для иностранных инвесторов. Мы в них заинтересованы», – сказал Песков. Он добавил, что Россия будет обеспечивать комфортные условия для работы зарубежных компаний, «если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь».