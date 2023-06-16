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Песков заявил об открытости России для иностранных инвесторов

Ведомости

Россия открыта для зарубежных инвесторов и бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студии «Сделано в России» Российского экспортного центра.

«Мы открытая для иностранного бизнеса, для иностранных инвесторов. Мы в них заинтересованы», – сказал Песков. Он добавил, что Россия будет обеспечивать комфортные условия для работы зарубежных компаний, «если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь».

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Ранее президент России Владимир Путин предложил проработать механизмы, которые помогут тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. Помимо этого, президент попросил правительство и Банк России представить предложения по эффективному инвестированию доходов от российского экспорта.

Путин отметил, что необходимо инвестировать в те проекты, которые позволят нарастить возможности для российского бизнеса «по самому широкому спектру, повысить его конкурентоспособность, в том числе на глобальных рынках».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных