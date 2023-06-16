Песков заявил об открытости России для иностранных инвесторов
Россия открыта для зарубежных инвесторов и бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студии «Сделано в России» Российского экспортного центра.
«Мы открытая для иностранного бизнеса, для иностранных инвесторов. Мы в них заинтересованы», – сказал Песков. Он добавил, что Россия будет обеспечивать комфортные условия для работы зарубежных компаний, «если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь».
Ранее президент России Владимир Путин предложил проработать механизмы, которые помогут тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. Помимо этого, президент попросил правительство и Банк России представить предложения по эффективному инвестированию доходов от российского экспорта.
Путин отметил, что необходимо инвестировать в те проекты, которые позволят нарастить возможности для российского бизнеса «по самому широкому спектру, повысить его конкурентоспособность, в том числе на глобальных рынках».