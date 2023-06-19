Узбекистан договорился с «Газпромом» о поставках газа
Годовой объем поставок российского газа в Узбекистан по договору с «Газпромом» составит 2,88 млрд куб. м. О деталях контракта рассказали в министерстве энергетики Узбекистана.
Договор между «Газпром экспортом» и «Узгастрейдом» заключен на два года. Начать поставки газа планируют с 1 октября 2023 г. в объеме 9 млн куб. м в сутки.
«Цена на природный газ согласовывается исходя из рыночных цен в регионе, а также текущих цен в нашей республике и реформ, которые планируется осуществить на основе рыночных принципов», – уточнили в минэнерго Узбекистана.
Контракт был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и министром энергетики страны Журабеком Мирзамахмудовым. «Газпром» и Узбекистан также подписали дорожную карту по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского газа. Кроме того, на ПМЭФ «Газпром» подписал с казахстанской компанией Qazaqgaz договор на оказание услуг по транспортировке газа через Казахстан.
В минэнерго Узбекистана уточнили, что в соответствии с дорожной картой в республике будет построено 22 км новых магистральных газопроводов и отремонтировано 56 км газопроводов.
Эксперты «Ведомостей» ранее оценивали, что объемы поставок российского газа в Узбекистан в перспективе могут достичь 4–10 млрд куб. м в год. Аналитики отмечают, что российский газ нужен Узбекистану для того, чтобы иметь возможность экспортировать собственный газ по долгосрочным контрактам в условиях роста потребления топлива в стране.