Узбекистан договорился с «Газпромом» о поставках газа

Контракт был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и министром энергетики страны Журабеком Мирзамахмудовым. «Газпром» и Узбекистан также подписали дорожную карту по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского газа. Кроме того, на ПМЭФ «Газпром» подписал с казахстанской компанией Qazaqgaz договор на оказание услуг по транспортировке газа через Казахстан.