«Газпром» подписал контракт на поставку газа в Узбекистан

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что власти Узбекистана, так же как и Казахстана, ранее заявляли о том, что республика в будущем станет нетто-импортером. Он поясняет, что сейчас Узбекистан экспортирует газ в Китай и добыча страны позволяет покрывать годовую потребность на внутреннем рынке, но в пиковый сезон собственной добычи уже не хватает. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что прошлой зимой Узбекистан останавливал экспорт газа в Китай и даже был вынужден начать импорт топлива из Туркмении. Поставки из России, по его словам, могли бы стабилизировать ситуацию с экспортом в Китай.