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«Газпром» подписал контракт на поставку газа в Узбекистан

Объемы поставок в перспективе могут достичь 4–10 млрд куб. м в год
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости

«Газпром» и правительство Узбекистана подписали контракт на поставку в республику российского газа через территорию Казахстана, сообщил 16 июня газовый холдинг. Контракт был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и министром энергетики страны Журабеком Мирзамахмудовым.

Плановый срок начала экспорта – IV квартал 2023 г. Объемы поставок стороны не уточняют.

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«Газпром» и Узбекистан также подписали дорожную карту по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского газа. Кроме того, на ПМЭФ «Газпром» подписал с казахстанской компанией Qazaqgaz договор на оказание услуг по транспортировке газа через Казахстан для потребителей Узбекистана.

«Газпром» ищет новые рынки сбыта газа после падения поставок на ключевой экспортный рынок – в страны ЕС. Поставки трубопроводного газа компании в страны дальнего зарубежья, т. е. в Европу, Турцию и Китай, в 2022 г. составили 100,9 млрд куб. м – в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. В результате «Газпром» в 2022 г., по его собственным данным, сократил добычу газа на 20% до 412,6 млрд куб. м. 

В 2023 г. поставки также снижаются. В мае экспорт российского газа в Европу (без учета Турции) снизился до 63,8 млн куб. м в сутки («Ведомости» писали об этом 6 июня). Для сравнения: в декабре 2022 г. экспорт российского газа в Европу составлял 82,8 млн куб. м в сутки.

Курирующий ТЭК вице-премьер России Александр Новак 29 ноября 2022 г. в говорил, что Москва обсуждает с Узбекистаном и Казахстаном создание газового союза для поставок этого вида топлива как между странами, так и для экспорта. По его словам, страны имеют с советских времен «фактически единую газотранспортную систему». За день до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». 

Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнял, что речь шла как раз о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». Он добавил, что Токаев и Путин считают необходимым провести детальные переговоры по этой теме. Но Узбекистан от процесса отстранился. Позднее Мирзамахмудов говорил, что Узбекистан рассматривает вариант заключения контракта на поставку российского топлива через территорию Казахстана.

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В январе 2023 г. «Газпром» и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в газовой отрасли, которая предусматривает транзит российского газа по газопроводу «Средняя Азия — Центр». Мощность газопровода составляет порядка 50 млрд куб. м в год. Узбекистан ранее сам продавал газ «Газпрому», но с 2020 г. поставки не ведутся. В 2018 г. они составили 3,8 млрд куб. м газа, в 2019 г. – 4,9 млрд куб. м.

Аналитики отмечают, что российский газ нужен Узбекистану для того, чтобы иметь возможность экспортировать собственный газ по долгосрочным контрактам в условиях роста потребления топлива в стране.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что власти Узбекистана, так же как и Казахстана, ранее заявляли о том, что республика в будущем станет нетто-импортером. Он поясняет, что сейчас Узбекистан экспортирует газ в Китай и добыча страны позволяет покрывать годовую потребность на внутреннем рынке, но в пиковый сезон собственной добычи уже не хватает. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что прошлой зимой Узбекистан останавливал экспорт газа в Китай и даже был вынужден начать импорт топлива из Туркмении. Поставки из России, по его словам, могли бы стабилизировать ситуацию с экспортом в Китай.

По данным Госкомстата Узбекистана, в 2022 г. добыча газа в республике снизилась на 3,9% по сравнению с показателем 2021 г. до 51,7 млрд куб. м. Экспорт газа в январе – октябре 2022 г. (последние доступные данные) составил 4,07 млрд куб. м. По данным властей страны, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 млн куб. м в сутки.

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Юшков отмечает, что в первый год поставки объемы экспорта не будут значительными: они будут покрывать дефицит в период пикового потребления и составят менее 1 млрд куб. м. Он напоминает, что подобные контракты, предусматривающие поставки газа зимой, «Газпром» ранее подписывал с Азербайджаном.

Но дефицит газа в Узбекистане, по мнению Юшкова, будет расти на фоне развития экономики страны, поэтому в ближайшие два года экспорт может вырасти до 2–4 млрд куб. м в год. По оценке Кауфмана, объем поставок может достичь 5 млрд куб. в год с учетом перспектив реэкспорта. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит еще более оптимистичен: он допускает, что экспорт российского газа может составить 5–10 млрд куб. м в год.

По мнению Смита, вопрос увеличения поставок будет зависеть от контрактной цены. «Газпром» может получить регулируемую местную цену, гораздо более высокую китайскую экспортную цену или что-то среднее. Я ожидаю, что будет выбран третий вариант», – отмечает он.

По мнению Юшкова, Узбекистан вряд ли будет покупать в России значительные дополнительные объемы газа для реэкспорта, а сосредоточится на выполнении текущих контрактов.

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Кауфман отмечает, что одним из возможных вариантов сотрудничества России со странами Средней Азии являются своповые поставки газа. Для экспорта российского газа в Китай, по его словам, можно использовать газопровод «Центральная Азия – Китай». Смит при этом сомневается, что Узбекистан предоставит «Газпрому» прямой доступ к китайским покупателям. Юшков также считает, что «Газпром» сосредоточится на поставках газа на рынок Узбекистана, а для поставок в Китай продолжит переговоры по проекту «Сила Сибири – 2».

«Ведомости» направил запросы в «Газпром», Qazaqgaz, а также в министерства энергетики России, Казахстана и Узбекистана.

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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